जालौन में अधिवक्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपित मोनू यादव गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

जागरण संवाददाता, उरई। कालपी अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष 67 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता गयादीन अहिरवार की अपहरण कर हत्या का आरोपित मोनू यादव पुलिस की मुठभेड़ में बुधवार भोर करीब तीन बजे कालपी के जोल्हूपुर मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

जोल्हूपुर मदारीपुर मार्ग के पास छिपकर बैठे मोनू यादव की पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने दो राउंड फायर कर दिए। पुलिस ने जवाब में फायर किए तो उसके दोनों पैर में गोली लगी। इस मामले में दस लाख की सुपारी देने व हत्या के मामले में चार आरोपित पहले ही जेल जा चुके हैं।