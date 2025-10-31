क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने वाले स्कूल प्रबंधक हो जाएं सावधान, लापरवाही करने पर होगी ये बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, उरई। अगर कोई विद्यालय वाहन सिटिंग से अधिक छात्र छात्राओं को लाते ले जाते पाया जाता है तो वाहन चालक के साथ ही विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन स्वामी अपने वाहन फिटनेश, बीमा, प्रदूषण आदि के प्रपत्र भी दुरुस्त करा लें। बिना प्रपत्रों के वाहन संचालित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।

वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त वाहन स्वामियों व विद्यालय संचालकों, प्रबन्धकों, प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गई है उनको दुरुस्त करा लें। वाहन को मानक के अनुरूप कराकर फिटनेस की जांच के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

निर्धारित है सिटिंग क्षमता पंजीयन में जो सिटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्रायें न बैठाएं। यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन, अनफिट, सिटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी, विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी, विद्यालय प्रबंधन का होगा।