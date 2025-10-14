जालौन में चार साल से अनुपस्थित चल रहे सहायक अध्यापक की सेवा समाप्त, नोटिस का जवाब न देने पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, उरई। डकोर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय कमठा में तैनात सहायत अध्यापक एक सितंबर 2021 से लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। शिक्षा विभाग ने इस दौरान आठ बार स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया, किसी भी नोटिस का जवाब कार्यालय नहीं प्राप्त हुआ। लगातार 1482 दिन से अनुपस्थित शिक्षक की अब बीएसए ने पत्र जारी करके सेवा समाप्ति कर उसकी रिपोर्ट एडी बेसिक झांसी व महानिदेशक लखनऊ को भेज दी है।

उरई शहर के मुहल्ला कबीर नगर निवासी मुहम्मद खालिद जफर पुत्र जफर अली वर्तमान में ग्राम कमठा के कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उनकी शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर प्रथम नियुक्ति 2005 में उन्नाव में हुई थी।

वहां से 2013 में जिले के प्राथमिक विद्यालय बम्हौरी कला भेजा गया था। जहां पर ड्यूटी में लापरवाही करने के दौरान उनका 2018 में निलंबन कर दिया गया था। इसके बाद उनकी बहाली 2021 में कंपोजिट विद्यालय कमठा में हुई थी।

स्कूल में एक सितंबर 2021 से लगातार 22 सितंबर 20025 तक अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली थी। बीएसए की ओर से जांच की गई और उन्हें अब तक आठ बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। किसी भी नोटिस का उनकी ओर से जवाब नहीं मिला।

19 जुलाई 2024 को बीएसए चंद्रप्रकाश ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और निर्देश थे कि क्यों न आपकी सेवा समाप्ति कर दी जाए। इसमें एक सप्ताह का समय दिया गया था। उसके बाद सेवा समाप्ति संबंधी तीन नोटिस समय-समय पर जारी किए गए लेकिन किसी का जवाब सहायक अध्यापक द्वारा शिक्षा विभाग को नहीं दिया गया। अब सहायक अध्यापक की सेवा समाप्ति कर इसके रिपोर्ट महानिदेशक लखनऊ को भेज दी गई है।