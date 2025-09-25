कोलकाता से गिरफ्तार हुआ उत्तर प्रदेश का फ्रेंचाइजी धारक, दूसरे राज्यों में जाकर बनाता था आधार कार्ड

अंडमान निकोबार पुलिस ने आधार धोखाधड़ी मामले में जालौन के BSNL फ्रेंचाइजी धारक धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार किया। उस पर दूसरे राज्यों में अवैध रूप से 34000 आधार नामांकन करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार सक्सेना और उसके सहयोगियों ने UIDAI क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करके सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की और संवेदनशील डेटा चुराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जालौन। आधार धोखाधड़ी के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीआईडी पुलिस ने जालौन के बापू साहब मुहल्ला निवासी बीएसएनएल फ्रेंचाइजी धारक धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। टीम की ओर से जारी पत्र में दो और आरोपियों का भी जिक्र है जिसमें एक कानपुर का व दूसरा उन्नाव का शामिल है। इस मामले की शिकायत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) से बीते फरवरी माह में हुई थी, जिसकी जांच जारी है।

एसपी जालौन डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि मिले पत्र से जानकारी हुई है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दूसरे क्षेत्र में आधार बनाने के मामले में जालौन के बीएसएनएल फ्रेंचाइजी धारक धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास जालौन के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भी बीएसएनएल फ्रेंचाइजी थी।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पुलिस को जालौन निवासी धर्मेंद्र सक्सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर आधार बनाने में धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर अंडमान निकोबार की पुलिस ने कुछ दिन पहले आरोपित धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसके खिलाफ मार्च माह में धोखाधड़ी का मुकदमा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316, 318, 335, 336, 340 और 61 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

जांच टीम के अनुसार, शिकायतकर्ता सुदीप चेट्टियंकंडी सहायक महाप्रबंधक, बीएसएनएल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ओर से बीते फरवरी माह में लिखित शिकायत वहीं की सीआईडी पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सक्सेना निवासी जालौन मुहल्ला बापू साहब व उसके सुपरवाइजर मो. साहिल और मो. जफर को बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र व आधार नामांकन, अपडेट का कार्य सौंपा गया था।

जुलाई 2024 से इन्हें आधार संबंधित गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी। इन लोगों ने यूआइडीएआइ की अनुमति से मिले यूजर क्रेडेंशियल्स और मशीन आइडीएस का दुरुपयोग कर दूसरे प्रदेशों में करीब 34000 आधार नामांकन किया। सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर बड़ी संख्या में गैर अधिकृत निवासियों के आधार कार्ड बनाए गए। सुपरवाइजर्स ने आपरेटरों से मिलकर रिमोट कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंस्टाल करवाए और संवेदनशील आधार डेटा चुराया। यह डेटा अनधिकृत गतिविधियों व क्लोनिंग में इस्तेमाल होने की आशंका है। इसके बाद केस पंजीकृत कर जांच अधिकारी पीएसआई एन कार्तिक राजन को जांच सौंपी गई।

आरोपियों में जनपद जालौन कस्बा के मुहल्ला बाबू साहब निवासी धर्मेंद्र सक्सेना वर्तमान में उरई शहर के पटेल नगर में रहता था। अन्य आरोपियों में मो. साहिल, पुत्र हबीब मोहम्मद, निजामपुर, पचगहरा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश, मो. जफर, पुत्र मो. उमर, बेकनगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश शामिल है।

आरोपित धर्मेंद्र के खिलाफ फरवरी में भी शिकायत कर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उसने अग्रिम जमानत के लिए मार्च 2025 में अपनी ओर से कोलकाता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद अब आरोपित को जांच टीम ने गिरफ्तार कर उसे पोर्ट ब्लेयर जेल भेजा गया है।

जालौन बीएसएनएल विभाग के एजीएम (सहायक महाप्रबंधक बीएसएनएल) महेश त्रिपाठी ने बताया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ओर से मिले पत्र में जानकारी दी गई है कि धर्मेंद्र सक्सेना की वहां की फ्रेंचाइजी का काम बंद कर उन्हें तीन साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर जांच हो रही है। बताया कि जालौन जनपद की भी फ्रेंचाइजी धर्मेंद्र के पास है।