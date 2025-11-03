Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hathras News: हाई टेंशन लाइन के तार पर पैर पड़ते ही मौत... बरात जा रहे युवक की मृत्यु से मची चीत्कार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    हाथरस के नगला महासिंह गांव में बरात में शामिल होने आए धर्मेंद्र नामक व्यक्ति की करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उसका पैर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ा। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और परिवार सदमे में है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के नगला महासिंह गांव में भतीजे के बेटे की बरात में शामिल होने निकले धर्मेंद्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई। घटना उस समय हुई जब गांव से नवीन की बरात अलीगढ़ जा रही थी और धर्मेंद्र का पैर एक टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ गया, जिसमें हाईटेंशन लाइन से अचानक करंट प्रवाहित हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पलभर में माहौल बदला

     

    धर्मेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम छा गया और स्वजन रो-रोकर बेहाल हो गए। सूचना पर सिकंदराराऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

    गांव वालों ने लगाए आरोप

     

    ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अगर तारों की मरम्मत समय पर होती, तो यह हादसा नहीं होता। मृतक धर्मेंद्र अपने पीछे तीन छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है, जिनका अब भविष्य अधर में है।