Hathras News: हाई टेंशन लाइन के तार पर पैर पड़ते ही मौत... बरात जा रहे युवक की मृत्यु से मची चीत्कार
हाथरस के नगला महासिंह गांव में बरात में शामिल होने आए धर्मेंद्र नामक व्यक्ति की करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उसका पैर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ा। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और परिवार सदमे में है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के नगला महासिंह गांव में भतीजे के बेटे की बरात में शामिल होने निकले धर्मेंद्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई। घटना उस समय हुई जब गांव से नवीन की बरात अलीगढ़ जा रही थी और धर्मेंद्र का पैर एक टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ गया, जिसमें हाईटेंशन लाइन से अचानक करंट प्रवाहित हो गया।
पलभर में माहौल बदला
धर्मेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम छा गया और स्वजन रो-रोकर बेहाल हो गए। सूचना पर सिकंदराराऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।
गांव वालों ने लगाए आरोप
ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अगर तारों की मरम्मत समय पर होती, तो यह हादसा नहीं होता। मृतक धर्मेंद्र अपने पीछे तीन छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है, जिनका अब भविष्य अधर में है।
