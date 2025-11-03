Hathras News: हाई टेंशन लाइन के तार पर पैर पड़ते ही मौत... बरात जा रहे युवक की मृत्यु से मची चीत्कार

जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के नगला महासिंह गांव में भतीजे के बेटे की बरात में शामिल होने निकले धर्मेंद्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई। घटना उस समय हुई जब गांव से नवीन की बरात अलीगढ़ जा रही थी और धर्मेंद्र का पैर एक टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ गया, जिसमें हाईटेंशन लाइन से अचानक करंट प्रवाहित हो गया।

पलभर में माहौल बदला धर्मेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया। घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम छा गया और स्वजन रो-रोकर बेहाल हो गए। सूचना पर सिकंदराराऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।