    कोर्ट मैरिज कर कोतवाली में बोला युगल, साहब घर वाले हत्या कराना चाहते हैं

    By Krishna Gopal Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    मुरसान में एक जोड़े ने कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस सुरक्षा मांगी है। उनका कहना है कि परिवार वाले उनकी शादी से नाखुश हैं और उनकी हत्या करवा सकते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    प्रतीकात्मक चित्र।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मुरसान कोतवाली में मंगलवार को एक अजीब मामला आया। जहां एक युवक ने अपने प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद युवक प्रेमिका के साथ कोतवाली पहुंचा।

    प्रेमिका ने कोतवाली में अपने पति और अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस के आगे न्याय की गुहार लगाई है। प्रेमिका ने बताया वह दिल्ली में रहती थी। वही मुरसान क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक सोनीपत में काम करता था।

    इस दौरान फोन के द्वारा एक दूसरे से बातचीत होने लगी। देखते ही देखते दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। वहीं करीब छह महीने पहले दोनों ने दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे।

    जब प्रेमी प्रेमिका ने दूसरी कोर्ट मैरिज प्रयागराज में की। तब लड़की पक्ष के घर पर कोर्ट के नोटिस पहुंचे। वहीं इस बीच प्रेमी युगल साथ रहने लगा था। अब प्रेमिका के परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

    प्रेमिका ने बताया कि वह अपने प्रेमी के संग रहना चाहती है। लेकिन उसके परिवार व अन्य स्वजन उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 