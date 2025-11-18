योगी सरकार ने खाेला खजाना, इस जिले की चार नई सड़कों को मिली मंजूरी, सुधरेगा गांवों का हाल

जागरण संवाददाता, हाथरस। योगी सरकार की ओर से हाथरस समेत पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है। हाल ही में हाथरस जिले की चार सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 50 सड़कों की मरम्मत के लिए योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग को हरी झंडी दे दी थी। जल्द ही सड़कों पर टेंडर कराकर काम शुरू कर दिया जाएगा। मगर इसके बाद भी कई सड़कों की स्थिति खराब बनी हुई है जिन्हें अभी भारी भरकम बजट की दरकार है।

बीते सप्ताह मरम्मत के लिए मंजूर 50 सड़कों पर काम के लिए होंगे टेंडर



बता दें कि बीते कुछ सालों में जिले की सड़कों का हाल भले ही सुधरा हो। मगर अभी भी ग्रामीण अंचल में तमाम सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। सड़कों पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सहपऊ में खोंडा मार्ग का हाल हो या सासनी क्षेत्र की सड़कें। इन मार्ग पर चलना भी मुश्किल है।

बीते दो सालों में भी जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रयासों से कई सड़कों का निर्माण और तमाम सड़कों के मरम्मत की मंजूरी भी दे दी गई है। करीब 50 सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर मांगे जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन सड़कों पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।



हाथरस समेत पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए खोल दिया खजाना दो दिन पहले जिन चार सड़कों के नव निर्माण के लिए मंजूरी मिली है उनमें सादाबाद विधानसभा क्षेत्र पिपरामई से नगला फत्ता मार्ग का नव निर्माण, सिकंदराराऊ विधानसभा क्षेत्र भोपतपुर नगला अहेरिया से बाबली मार्ग हैं। हाथरस विधानसभा क्षेत्र में बिलखौरा खुर्द मार्ग, हाथरस इगलास मार्ग से लहरा मार्ग हैं।