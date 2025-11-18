Language
    योगी सरकार ने खाेला खजाना, इस जिले की चार नई सड़कों को मिली मंजूरी, सुधरेगा गांवों का हाल

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस जिले में चार नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। इससे पहले 50 सड़कों की मरम्मत के लिए भी स्वीकृति दी गई थी। ग्रामीण अंचल में अभी भी कई सड़कें खराब हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इन सड़कों पर जल्द ही काम शुरू करेगी।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। योगी सरकार की ओर से हाथरस समेत पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है। हाल ही में हाथरस जिले की चार सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 50 सड़कों की मरम्मत के लिए योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग को हरी झंडी दे दी थी। जल्द ही सड़कों पर टेंडर कराकर काम शुरू कर दिया जाएगा। मगर इसके बाद भी कई सड़कों की स्थिति खराब बनी हुई है जिन्हें अभी भारी भरकम बजट की दरकार है।

    बीते सप्ताह मरम्मत के लिए मंजूर 50 सड़कों पर काम के लिए होंगे टेंडर



    बता दें कि बीते कुछ सालों में जिले की सड़कों का हाल भले ही सुधरा हो। मगर अभी भी ग्रामीण अंचल में तमाम सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। सड़कों पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सहपऊ में खोंडा मार्ग का हाल हो या सासनी क्षेत्र की सड़कें। इन मार्ग पर चलना भी मुश्किल है।

    बीते दो सालों में भी जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रयासों से कई सड़कों का निर्माण और तमाम सड़कों के मरम्मत की मंजूरी भी दे दी गई है। करीब 50 सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर मांगे जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन सड़कों पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।


    हाथरस समेत पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए खोल दिया खजाना

     

    दो दिन पहले जिन चार सड़कों के नव निर्माण के लिए मंजूरी मिली है उनमें सादाबाद विधानसभा क्षेत्र पिपरामई से नगला फत्ता मार्ग का नव निर्माण, सिकंदराराऊ विधानसभा क्षेत्र भोपतपुर नगला अहेरिया से बाबली मार्ग हैं। हाथरस विधानसभा क्षेत्र में बिलखौरा खुर्द मार्ग, हाथरस इगलास मार्ग से लहरा मार्ग हैं।

    लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से हाथरस समेत दूसरे जनपदों में सड़कों के नव निर्माण को मंजूरी दे दी गई है।


    सड़कों पर सरकार काम तो करा रही है मगर फिर भी तमाम सड़कों पर चलना मुश्किल है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ललित कुमार, ग्रामीण।

    योगी सरकार ने बीते सालों में सड़कों पर खूब काम कराया है। ये वो सड़कें हैं जो पिछली सरकारों में नहीं बनी थीं। अब धीरे - धीरे सभी सडृकों पर काम हो रहा है। भूपेंद्र शर्मा, ग्रामीण।