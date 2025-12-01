Language
    सादाबाद में बरात पर हमला: दूल्हे के पिता सहित छह बराती घायल, रातभर रुके रहे दुल्हन के फेरे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    हाथरस के सादाबाद में एक बरात पर हमला हुआ, जिसमें छह लोग घायल हो गए। दूल्हे के पिता के सिर में गंभीर चोटें आईं और आरोप है कि हमलावरों ने जेवरों से भरा बैग भी छीन लिया। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। मारपीट और हंगामे के कारण वैवाहिक कार्यक्रम बाधित हुआ, लेकिन बाद में संपन्न हो गया।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद स्थित कश्यप नगर में रविवार देर रात एक बरात पर बाहरी तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन बराती घायल हो गए। यह हमला बरात चढ़त के दौरान हुआ, जिससे विवाह समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

    घायलों में दूल्हे के पिता भगवान सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य घायलों में हरीश कुमार, नागेंद्र सिंह, रोबिन, बृजेश और विशाल शामिल हैं।

    सादाबाद में बरात पर हमला, छह बराती घायल

    दूल्हे शिवम ने आरोप लगाया कि हमलावर युवक पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे और उनके हाथों में तमंचा और चाकू थे। हमलावरों ने मारपीट के दौरान दूल्हे के पिता के हाथ से एक बैग छीन लिया, जिसमें लगभग एक लाख रुपये के जेवर रखे थे। घटना के बाद पूरा परिवार रातभर अस्पताल में रहा और मारपीट और हंगामे के कारण वैवाहिक कार्यक्रम बीच में रोकना पड़ा। बाद में सुबह लोगों के समझाने-बुझाने के बाद, सुबह करीब आठ बजे दोनों पक्षों की सहमति से वैवाहिक फेरे संपन्न कराए गए।

    प्रभारी निरीक्षक योगेश कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की जानकारी मिलने पर मौके से कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है और घटना के संबंध में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।