Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update Hathras: शीतलहर से बचाव के लिए हाथरस प्रशासन की एडवाइजरी जारी, अपनाएं ये टिप्स

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    हाथरस में शीतलहर से बचाव के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। शीतलहर में तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। प्रशासन ने शीतलहर से बचाव को एडवाइजरी जारी की है। शीतलहर में तबीयत बिगड़ने पर डाक्टर से संपर्क करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। भारी कपडों की एक परत के बजाय ढीले फिटिंग, हल्के, विंडप्रूफ गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें, दस्तानें, टोपी, मफलर पहनें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम की जानकारी और आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें

    अपने सिर, गर्दन, हाथों और पैर की उंगलियो को पर्याप्त रूप से कवर करें क्योंकि शरीर के इन अंगों के माध्यम से शरीर को ठंडक लगने का खतरा अधिक रहता है। शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। नियमित रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ पिएं, क्योंकि गर्म पेय पदार्थ ठंडक से लड़ने के लिए शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय दें। शराब न दें।

    क्या न करें:

    लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। शराब न पीए क्योंकि यह शरीर के तापमान को कम करती है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है। शीतलहर के दौरान जहां भी संभव हो हल्की और बार बार सतही सिंचाई करें। यदि संभव हो तो प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करें।

    शीतलहर के दौरान पशुओं को खुले स्थानों में न बांधे घूमने न दें। जानवरों को ठंडा चारा और पानी देने से बचें। पशु आश्रय में नमी और धुएं से बचें। मृत पशुओं के शवों को पशुओं के नियमित चरने वाले मार्गों पर नहीं फेंका जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों के लिए ऊनी वस्त्र और गर्म पेय की व्यवस्था करें ताकि वे ठंड में ड्यूटी कर सकें।