Weather Update Hathras: शीतलहर से बचाव के लिए हाथरस प्रशासन की एडवाइजरी जारी, अपनाएं ये टिप्स

जागरण संवाददाता, हाथरस। प्रशासन ने शीतलहर से बचाव को एडवाइजरी जारी की है। शीतलहर में तबीयत बिगड़ने पर डाक्टर से संपर्क करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। भारी कपडों की एक परत के बजाय ढीले फिटिंग, हल्के, विंडप्रूफ गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें, दस्तानें, टोपी, मफलर पहनें।

मौसम की जानकारी और आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें



अपने सिर, गर्दन, हाथों और पैर की उंगलियो को पर्याप्त रूप से कवर करें क्योंकि शरीर के इन अंगों के माध्यम से शरीर को ठंडक लगने का खतरा अधिक रहता है। शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। नियमित रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ पिएं, क्योंकि गर्म पेय पदार्थ ठंडक से लड़ने के लिए शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय दें। शराब न दें।