Weather Update Hathras: मौसम में गर्माहट, गेहूं और आलू की फसल पर संकट!

दिसंबर माह भी आधा बीतने वाला है। इसके बाद भी वह कंपकपी वाली सर्दी नहीं दिख रही है। मौसम में अचानक आए बदलाव से तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। दोपहर के समय धूप में रुकना भी मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन धूप के दर्शन तक नहीं होते थे, अब तो सुबह सात आठ बजे से ही धूप निकल तेज होने लगती है। शीत लहर तो तो कहीं दिख भी नहीं रही है। मौसम में बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान में भी अभी अधिक गिरावट नहीं है।

गजक रेबड़ी की मांग बढ़ी

सर्दियां आते ही खानपान में बदलाव हो जाता है। बाजार में गर्म पेय व शरीर काे गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ गई है। गुड़, तिल, खांड व ड्राईफ्रूट से बने गजक, रेबडी की दुकानों पर भीड़ लग रही है। 260 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनकी बिक्री की जा रही है। दुकानों में बन रह गजक की सौधी खुशबू ग्राहकों को अनायास की अपनी ओर खींच लेती है। ठंडे पेय पदार्थों की जगह गर्म पेय पदार्थों ने ले ली है।

-

बोले किसान

मौसम में हर साल बदलाव दिख रहा है। पहले जैसी सर्दियां अब नहीं रहीं हैं। इस बार तो दिसंबर का महीना भी बीतता जा रहा है। जो सर्दी पड़नी चाहिए, वह नही दिख रही है।

- पंकज शर्मा, किसान

-

फसलों के लिए सर्दी बहुत जरूरी है। पाला पडता है जभी गेहूं का दाना उसमे मोटाई पकड़ता है। सर्दी अधिक नहीं पड़ी तो फसलों को बहुत नुकसान होगा।

- अजय कुमार, किसान

-

दाने वाले फसलों के लिए नमीं बहुत जरूरी है। यह कड़ाके के सर्दी से ही मिलती है। गेहूं के साथ जौ, मटर व चना की फसल का दाना सर्दी में मोटाई पकड़ताा है।

- गाेवर्धन सिंह, किसान

-

सर्दियां अब कम होती जा रही हैं। इसका असर सबसे अधिक फसलों पर पड़ रहा है। रबी की फसल पूरी तरह से सर्दी पर ही निर्भर है। नमी बनाए रखने के लिए खेतों में सिंचाई की जा रही है।

- चौ. बहादुर सिंह, किसान

-

वर्जन

रबी के फसल के लिए अधिक सर्दी जरूरी है। इससे गेहूं का दाना मोटाई पकड़ता है। मटर, चना व आलू की फसल के लिए भी यह जरूरी है। अभी जनवरी फरवरी का महीना शेष है, इसमें सर्दी बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

- निखिल देव तिवारी, जिला कृषि अधिकारी।

--