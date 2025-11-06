Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाथरस: साली संग अस्पताल में रंगे हाथों पकड़ा पति, पत्नी ने कर डाली धुनाई

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    हाथरस में एक व्यक्ति को साली के साथ पकड़े जाने पर पत्नी ने उसकी पिटाई की। यह घटना जिला अस्पताल में हुई, जहां परिजनों ने दोनों को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार यह पारिवारिक मामला है और जांच जारी है। इसके अतिरिक्त, हाथरस में सांस की बीमारी से दो लोगों की मौत हो गई और एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज और मारपीट का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। जिला अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को अपनी साली के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी। यह घटना थाना चंदपा क्षेत्र के परसारा गांव से संबंधित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, युवक की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ फरार हो गया था। स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे। बुधवार को स्वजन ने दोनों को जिला अस्पताल में पकड़ लिया, जहां पत्नी ने अपने पति की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

     

    जीजा-साली का वीडियो प्रसारित, पत्नी ने पति को पीटा

     

    वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी अपने पति को पीट रही है, जबकि साली रोने लगती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती है। इसके बाद ससुराल पक्ष दोनों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए।

    जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि यह एक पारिवारिक मामला है। स्वजन द्वारा दोनों ओर से कोई भी शिकायती पत्र पुलिस को नहीं दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


    ठेके पर मिला अज्ञात का शव


    हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन के गांव लाढपुर स्थित शराब के ठेके के पास एक अज्ञात वृद्ध अचेत हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है।

    पुलिस में कांस्टेबल पति पर मारपीट व तलाक का आरोप

     

    हरियाणा के पलवल निवासी एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने उस औरत से मंदिर में शादी भी की जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। पति पर आरोप है कि वह कई महीनों तक घर से गायब रहता था और नौकरी पर भी नहीं जाता था।

    पति ने विवाहिता को हाथरस में किराये के मकान में छोड़ दिया और उसका ख्याल रखना बंद कर दिया। पति ने विवाहिता को बुरी तरह पीटा और उसे मायके छोड़ दिया। ससुराल के लोगों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट की। पति ने विवाहिता को तलाक देने की धमकी दी। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।