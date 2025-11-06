हाथरस: साली संग अस्पताल में रंगे हाथों पकड़ा पति, पत्नी ने कर डाली धुनाई

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। जिला अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को अपनी साली के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी। यह घटना थाना चंदपा क्षेत्र के परसारा गांव से संबंधित है।

जानकारी के अनुसार, युवक की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ फरार हो गया था। स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे। बुधवार को स्वजन ने दोनों को जिला अस्पताल में पकड़ लिया, जहां पत्नी ने अपने पति की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

जीजा-साली का वीडियो प्रसारित, पत्नी ने पति को पीटा वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी अपने पति को पीट रही है, जबकि साली रोने लगती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती है। इसके बाद ससुराल पक्ष दोनों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि यह एक पारिवारिक मामला है। स्वजन द्वारा दोनों ओर से कोई भी शिकायती पत्र पुलिस को नहीं दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ठेके पर मिला अज्ञात का शव

हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन के गांव लाढपुर स्थित शराब के ठेके के पास एक अज्ञात वृद्ध अचेत हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है।





पुलिस में कांस्टेबल पति पर मारपीट व तलाक का आरोप हरियाणा के पलवल निवासी एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने उस औरत से मंदिर में शादी भी की जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। पति पर आरोप है कि वह कई महीनों तक घर से गायब रहता था और नौकरी पर भी नहीं जाता था।