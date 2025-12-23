ठंड और कोहरे के चलते UP रोडवेज ने जारी की नई गाइड लाइन, अब रात 8 बजे के बाद ऐसे नहीं चलेंगी बसें

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। सर्दी के मौसम में रोडवेज बस अड्डे से रात में आठ बजे के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन तभी होगा जब उसमें संबंधित रूट की 25 अथवा उससे अधिक सवारियां बैठी होंगी। मुख्यालय से जारी इस आदेश के संबंध में चालक, परिचालकों को भी जानकारी दे दी गई है।

सर्दी में मौसम में 25 से कम सवारियों पर रात में नहीं चलेंगी बसें रोडवेज एआरएम मंगेश कुमार ने जानकारी दी कि सर्दी के मौसम में विभाग ने भी कमर कस ली है। रात्रि आठ बजे के बाद ठंड के कारण कम सवारियों के साथ हो रहे लंबे रूट के संचालन के कारण परिवहन विभाग को लगातार राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए ही अब परिवहन निगम ने निर्णय लिया है कि रात के समय यदि बस में 25 से कम यात्री हैं, तो उसका संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही दिन में चलने वाली बसों में 35 यात्री होना भी अनिवार्य किया गया है।

एआरएम ने बताया कि सहालग खत्म होने और ठंड बढ़ने से रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। विभाग को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सभी चालकों को परिचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।



यात्रियों के प्रति सजग, सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्दी के मौसम में कोहरा शुरू हो गया है। इसको लेकर सभी चालकों को फाग लाइट, शीशा वाइफवर, मोबाइल फोन वर्जित इसके अलावा ओवरटेक सही करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों के प्रति सजग रहना उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती हैं। इस दौरान अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी।