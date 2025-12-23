Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड और कोहरे के चलते UP रोडवेज ने जारी की नई गाइड लाइन, अब रात 8 बजे के बाद ऐसे नहीं चलेंगी बसें

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में हाथरस में रात 8 बजे के बाद रोडवेज बसों का संचालन 25 या उससे अधिक सवारियों पर ही होगा। कम यात्री होने से परिवहन विभाग को राजस्व का नु ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोडवेज बस।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। सर्दी के मौसम में रोडवेज बस अड्डे से रात में आठ बजे के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन तभी होगा जब उसमें संबंधित रूट की 25 अथवा उससे अधिक सवारियां बैठी होंगी। मुख्यालय से जारी इस आदेश के संबंध में चालक, परिचालकों को भी जानकारी दे दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दी में मौसम में 25 से कम सवारियों पर रात में नहीं चलेंगी बसें

    रोडवेज एआरएम मंगेश कुमार ने जानकारी दी कि सर्दी के मौसम में विभाग ने भी कमर कस ली है। रात्रि आठ बजे के बाद ठंड के कारण कम सवारियों के साथ हो रहे लंबे रूट के संचालन के कारण परिवहन विभाग को लगातार राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए ही अब परिवहन निगम ने निर्णय लिया है कि रात के समय यदि बस में 25 से कम यात्री हैं, तो उसका संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही दिन में चलने वाली बसों में 35 यात्री होना भी अनिवार्य किया गया है।

    एआरएम ने बताया कि सहालग खत्म होने और ठंड बढ़ने से रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। विभाग को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सभी चालकों को परिचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


    यात्रियों के प्रति सजग, सुरक्षा की जिम्मेदारी

    सर्दी के मौसम में कोहरा शुरू हो गया है। इसको लेकर सभी चालकों को फाग लाइट, शीशा वाइफवर, मोबाइल फोन वर्जित इसके अलावा ओवरटेक सही करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों के प्रति सजग रहना उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती हैं। इस दौरान अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी।


    कोहरे और ठंड से यात्रियों की संख्या हुई कम

    हाथरस डिपो में इस समय 91 बसे हैं , जिनका संचालन आगरा-अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, नोएडा, लखनऊ, हरिद्वार के अलावा अन्य रूटों पर किया जाता है। वैसे तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोहरा पड़ने से यात्री कम निकल रहे हैं, जिससे यात्रियों के सफर करने की संख्या घट गई है।