UPSRTC: कड़ाके की ठंड में खाली दौड़ रहीं यूपी की रोडवेज बसें, यात्रियों की कमी से घाटे में निगम
हाथरस जिले में बढ़ती ठंड के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में कमी आई है, जिससे परिवहन निगम को घाटा हो रहा है। आम दिनों में 85 प्रतिशत लोड फ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। जिले में बढ़ रही ठंड का असर अब साफ दिखने लगा है। लोगों ने अपने घरों से निकलना कम कर दिया है। वह जरूरत के अनुसार ही बाहर निकल रहे हैं। इससे रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। जिन रोडवेज बसों में आम दिनों में 85 प्रतिशत लोड फैक्टर आ रहा था।
अब उनका लोड फैक्टर 20 प्रतिशत घट गया है और वह 65 प्रतिशत लोड फैक्टर पर आ गई हैं। इससे परिवहन निगम को घाटा शुरू हो गया है और इस समय कई रूट पर रोडवेज बसें घाटे में चल रही हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन लगातार कराया जा रहा है।
ठंड से रोडवेज बसों में यात्री घटे, निगम को नुकसान
हाथरस डिपो में आगरा-अलीगढ़, नोएडा, हरिद्वार, मथुरा रूट ऐसे हैं, जिन पर हर समय यात्रियों का आवागमन रहता है और इन रूट पर चलने वाली रोडवेज बसों का भी लोड फैक्टर 80-85 से कम नहीं आता। इनमें नोएडा रूट तो ऐसा है, जो ए श्रेणी का है और इस रूट पर हर समय यात्री आते-जाते हैं। परिवहन निगम को सबसे ज्यादा आमदनी इसी रूट से होती है, लेकिन साल में कोई समय ऐसा होता है, जब इस रूट पर यात्रियों की संख्या कम पड़ जाती है। अगर इस रूट पर यात्री कम होते हैं तो सबसे बुरा हाल दूसरे रूट का होता है।
10 दिन में दिखने लगा ठंड का असर
सर्दियां शुरू हुए करीब एक माह होने जा रहा है, लेकिन अब तक रोडवेज बसों के यात्रियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। पिछले 10 दिन से जो ठंड बढ़ी है। उसका असर जरूर दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से यात्रियों की संख्या कम हो गई है। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ठंड बढ़ने से रात के समय यात्री नामात्र के निकल रहे हैं।
बस अड्डा भी सूनसान
रात के समय केवल आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर ही यात्रियों का आवागमन दिखाई दे रहा है, लेकिन रात 11 बजे के बाद रोडवेज बस अड्डा भी सुनसान हो जाता है। इससे रोडवेज बसों के लोड फैक्टर पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठंड की वजह से कम से कम 20 प्रतिशत लोड फैक्टर घट गया है। कई रूट ऐसे भी हैं, जिन पर लोड फैक्टर बहुत कम आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद बसों का संचालन कराया जा रहा है
सर्दियों की वजह से यात्री यात्रा करने से बच रहे हैं। केवल वह दिन में ही सफर कर रहे हैं। इससे बसों का लोड फैक्टर करीब 20 प्रतिशत घट गया है। इससे निगम को नुकसान हो रहा है। हालांकि यह सब चलता रहता है। जब मौसम सही होगा तो लोड फैक्टर भी ठीक हो जाएगा। -मंगेश कुमार, एआरएम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।