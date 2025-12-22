UPSRTC: कड़ाके की ठंड में खाली दौड़ रहीं यूपी की रोडवेज बसें, यात्रियों की कमी से घाटे में निगम

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। जिले में बढ़ रही ठंड का असर अब साफ दिखने लगा है। लोगों ने अपने घरों से निकलना कम कर दिया है। वह जरूरत के अनुसार ही बाहर निकल रहे हैं। इससे रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। जिन रोडवेज बसों में आम दिनों में 85 प्रतिशत लोड फैक्टर आ रहा था।

अब उनका लोड फैक्टर 20 प्रतिशत घट गया है और वह 65 प्रतिशत लोड फैक्टर पर आ गई हैं। इससे परिवहन निगम को घाटा शुरू हो गया है और इस समय कई रूट पर रोडवेज बसें घाटे में चल रही हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन लगातार कराया जा रहा है।

ठंड से रोडवेज बसों में यात्री घटे, निगम को नुकसान हाथरस डिपो में आगरा-अलीगढ़, नोएडा, हरिद्वार, मथुरा रूट ऐसे हैं, जिन पर हर समय यात्रियों का आवागमन रहता है और इन रूट पर चलने वाली रोडवेज बसों का भी लोड फैक्टर 80-85 से कम नहीं आता। इनमें नोएडा रूट तो ऐसा है, जो ए श्रेणी का है और इस रूट पर हर समय यात्री आते-जाते हैं। परिवहन निगम को सबसे ज्यादा आमदनी इसी रूट से होती है, लेकिन साल में कोई समय ऐसा होता है, जब इस रूट पर यात्रियों की संख्या कम पड़ जाती है। अगर इस रूट पर यात्री कम होते हैं तो सबसे बुरा हाल दूसरे रूट का होता है।

10 दिन में दिखने लगा ठंड का असर सर्दियां शुरू हुए करीब एक माह होने जा रहा है, लेकिन अब तक रोडवेज बसों के यात्रियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। पिछले 10 दिन से जो ठंड बढ़ी है। उसका असर जरूर दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से यात्रियों की संख्या कम हो गई है। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ठंड बढ़ने से रात के समय यात्री नामात्र के निकल रहे हैं।