हाथरस में UPPCS परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम ने बुलाई बैठक, जारी किए दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता, हाथरस। जनपद में 12 अक्टूबर को राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रारंभिक परीक्षा एवं सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा कराने को लेकर कलक्ट्रेट में डीएम ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली। जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

डीएम राहुल पांडेय ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ बैठक कर परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, गोपनीय सामग्री की सील सुरक्षित रखने, निर्देश पुस्तिका के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने को कहा।

डीएम ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करते हुए परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने को कहा। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए।