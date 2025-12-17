Language
    UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ गई, हाथरस में बने 99 सेंटर

    By Himanshu Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की 2026 की परीक्षाएं अब नजदीक हैं। इस बार हाथरस जिले में कुल 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। अनंतिम सूची जारी होने के बाद आपत्तियों और प्रत्यावेदन के फलस्वरूप अब 99 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी।

    प्रत्यावेदन और भौतिक सत्यापन के बाद बढ़े 23 केंद्र


    जिले में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार तकरीबन 44 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाथरस में 76 केंद्रों की अनंतिम सूची जारी की गई। इसके बाद आपत्तियां और प्रत्यावेदन मांगे गए थे। 56 विद्यालय संचालकों ने परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए प्रत्यावेदन किया। वहीं 12 विद्यालय ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा केंद्र निरस्त करने के लिए आवेदन दिया।

    जिला परीक्षा समिति की ओर से केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया।जिला विद्यालय निरीक्षक संत प्रकाश ने बताया कि अंतत: 99 परीक्षा केंद्रों पर सहमति बन गई है। इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद को अपलोड कर दी गई।