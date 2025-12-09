UP Board Exam 2026: ओएमआर शीट में गड़बड़ी पर कटेंगे मार्क्स, परीक्षा में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इस परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे। इन्हें परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट पर करना होगा। इस शीट को भरवाने के लिए नवंबर व दिसंबर माह में स्कूल में प्रारूप भरना सिखाया जाता है।

वहीं परीक्षा की तैयारी किस तरह करनी है, इसकी भी कक्षा में जानकारी हाईस्कूल व इंटर के विद्यार्थियों को दी जाती है। शिक्षकों के नहीं होने से यह कार्य नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में इंटरवल से ही छुट्टी कर दी जाती है। अधिकांश स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। इससे परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है।



हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा देंगे 44 हजार से अधिक परीक्षार्थी

यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। विद्यार्थियों ने भी परीक्षा को लेकर अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हुए समय प्रबंधन के साथ तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाईस्कूल की परीक्षा में सबसे अधिक मददगार बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे।

सेकसरिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य टीके गौतम बताते हैं कि प्रश्न पत्र के प्रथम खंड के तहत प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को इस शीट को भरने का अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें जरा सभी भी त्रुटि होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। 20 अंक कम लाने के लिए यह एक आसान तरीका है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे खंड में वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। यह परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी।