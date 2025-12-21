Language
    UP Board Exam 2026: हाथरस में परीक्षा केंद्र बढ़े पर परीक्षार्थी घटे, चिंता में शिक्षा विभाग

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:55 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    आकाश राज सिंह.जागरण हाथरस। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर जिले में इस बार 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। अब तक बने परीक्षा केंद्रों में यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले वर्ष से भी तीन परीक्षा केंद्र अधिक बनाए गए हैं। वहीं परीक्षार्थियों की संख्या में हर साल गिरावट हो रही है। पिछले तीन साल में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3287 परीक्षार्थी कम हो गए हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्र बढ़ाने पर जोर दे रहा है, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

    तीन साल से हर साल घट रही परीक्षार्थियों की संख्या

    माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची संशोधन के बाद जारी कर दी है। इस सूची में अब तक सबसे अधिक 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि अंतिम सूची 76 परीक्षा केंद्रों की जारी हुई थी। इसके बाद आई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए इसमें 23 परीक्षाकेंद्रों को शामिल करते हुए इनकी संख्या 99 कर दी।

    वर्ष 2025 की परीक्षा में इनकी संख्या 96 थी। इस बार तीन परीक्षा केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते परीक्षा केंद्रों में वृद्धि हुई है। बढ़े हुए परीक्षा केंद्रों में वित्तविहीन स्कूल अधिक शामिल हैं। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होंगी।


    घट रही परीक्षार्थियों की संख्या

    यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल परीक्षार्थियों की संख्या घट रही है। इसके बाद भी परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षक बताते हैं कि वर्ष 2024 में 48643, वर्ष 2025 में 45911 व वर्ष 2026 में परीक्षार्थियों की संख्या 44360 है। इस तरह हर साल परीक्षार्थियों की संख्या घट रही है। तीन साल में 3287 तक घट गई है। शिक्षक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण अब परीक्षा के लिए आनलाइन पंजीकरण व पेन नंबर जारी होने से कोई दो जगह से पंजीकरण नहीं करा पा रहा है। इसका भी असर परीक्षार्थियों की संख्या पर पड़ रहा है।


    चार साल में बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या

    वर्ष, पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या

    2023, 51094

    2024, 48643

    2025, 45911

    2026, 44360


    बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां चल रही है। परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा कराई जाएंगी। नकल विहीन परीक्षा के राने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित केंद्र व्यवस्थापक के साथ सचल दल तैनात किए जाएंगे। - संत प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक।