त्योहारी सीजन पर यूपी के इस जिले में सात घंटे की बिजली कटौती, पूरे दिन लाइट कटने से लोग परेशान

हाथरस में त्योहारों के दौरान बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। पिछले तीन दिनों से कटौती बढ़ गई है जिससे दुकानदारों और निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत कार्य के चलते बार-बार बिजली काटी जा रही है जिससे आदर्श नगर समेत कई इलाकों में पूरे दिन बिजली की समस्या बनी हुई है। 50 से अधिक गांवों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही।

जागरण संवाददाता,हाथरस। त्योहारों के आते ही बिजली ने फिर से आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले तीन दिनों से बिजली की कटौती बढ़ गई है। रविवार को भी सुबह सात बजे से बिजली गुल हो गई। दोपहर में 12 बजे के बाद बिजली मिली।

पूरे दिन में करीब सात घंटे की कटौती की गई। शाम को बिजली नहीं मिलने से दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पडु़ रहा है। यह समस्या सिकंदराराऊ, सादाबाद व सासनी क्षेत्रों में भी बनी हुई है। त्याेहारों पर मरम्मत कार्य के लिए कराया जा रहा मरम्मत कार्य बिजली की अघोषित कटौती फिर से शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से यह समस्या परेशान कर रही है। सुब छह बजे से ही बिजली काट दी जाती है। लोगों ने बताया कि फिर सुबह दस बजे, दोपहर में एक बजे शाम पांच से सात बजे फिर रात में दस से 12 बजे के बीच बिजली बंद रहती है। अब त्योहारों पर निर्वाध बिजली देने के नाम पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इसके चलते अलग से कटौती की जा रही है।

बिजली की अघोषित कटौती की समस्या से परेशान हैं लोग ऊपर से अघोषित कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। आदर्श नगर, रानी का नगला, जलेसर रोड, नगला अलगर्जी, अलीगढ़ रोड सहित कई बस्तियों में बिजली पूरे दिन परेशान करती रही। ट्रिपिंग के साथ वोल्टेज के उतार चढ़ाव अलग से परेशान हैं।

20 गांव में पांच घंटे बंद रही बिजली बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने के लिए मरम्मत कार्य कराया गया। इसके लिए सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक शटडाउन लिया गया था। मरम्मत कार्य दोपहर दो बजे खत्म हुआ। इसके बाद ही बिजली चालू की गई। बिजली की यह समस्या लाढ़पुर, कोटा रोड व वॉटरवर्क्स बिजलीघरों से जुड़े 50 से अधिक गांव में रही।