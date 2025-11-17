बरेली हाईवे पर महिला की लाश मिलने से सनसनी, शिनाख्त में जुटी हाथरस पुलिस

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के धातरा खुर्द स्थित बरेली हाईवे पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की पहचान करने के प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त न होने पर शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया।