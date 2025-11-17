Language
    बरेली हाईवे पर महिला की लाश मिलने से सनसनी, शिनाख्त में जुटी हाथरस पुलिस

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    हाथरस के धातरा खुर्द में बरेली हाईवे पर एक अज्ञात महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महिला की उम्र 30-35 वर्ष अनुमानित है। पहचान न होने पर शव को मोर्चरी भेजा गया। पुलिस महिला की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के धातरा खुर्द स्थित बरेली हाईवे पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की पहचान करने के प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त न होने पर शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया।

    महिला की पहचान के प्रयास, पास नहीं मिला कोई दस्तावेज


    पुलिस के अनुसार, महिला की उम्र लगभग 30-35 वर्ष है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव के पास से कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिला है।