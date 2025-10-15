Language
    उज्ज्वला योजना की सब्सिडी पाकर खिले महिलाओं के चेहरे, 100 परिवारों को दिए गए चेक

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को सब्सिडी मिलने से उनके चेहरे खिल उठे। इस योजना के तहत 100 परिवारों को चेक प्रदान किए गए, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिली और उनके जीवन में खुशहाली आई। महिलाओं ने इस पहल के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्याक्रम में जिलाधिकारी राहुल पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, रालोद के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह ने दीपावली के मौके पर लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी के डेमो चेक का वितरण किया। डेमो चेक पाक लाभार्थियों के चेहरे खिल गए।

    इस मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100 पात्र परिवारों, लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी धनराशि का डेमो चैक वितरण कर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी धनराशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलक्ट्रेट सभागार में किया गया। प्रसारण लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुना। इस मौके पर लाभार्थियों ने कहा कि वह त्योहार पर सिलेंडर के लिए गैस के लिए सब्सिडी धनराशि का चेक पाकर खुश हैं।

    जनपद में उज्ज्वला योजना के 172705 लाभार्थी


    जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि वर्तमान में जनपद में उज्ज्वला योजना के 172705 लाभार्थी हैं, जिनको इस निश्शुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाना है। उन्होंने आयोजन में उपस्थित लाभार्थियों को गैस कनेक्शन धारकों को मिलने वाली व्यक्तिगत एलपीजी दुर्घटना कवरेज की जानकारी दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया गैस कनेक्शन धारक की खाना बनाते समय गैस दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर छह लाख रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति घटना का व्यक्तिगत एलपीजी दुर्घटना कवर मिलता है तथा तीस लाख रुपये प्रति घटना का चिकित्सा व्यय का कवर भी सभी गैस कनेक्शन धारकों को सरकार द्वारा दिया जाता है।

    जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो बार निश्शुल्क गैस रिफिल उपलब्ध कराये जायेंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर तक तथा दूसरा चरण जनवरी, 2026 से मार्च तक रहेगा। इस अवधि में गैस का लाभ ले सकेंगे

    लाभार्थियों को परामर्श

    जनपद में उज्ज्वला योजना के कुल 172705 लाभार्थी हैं। लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का लाभ लेने के लिए गैस कनेक्शन का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है। ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हैं और ई-केवाईसी हो चुकी है उनको निश्शुल्क रिफिल प्राप्त होगा, परंतु पहले उन्हें पूरी धनराशि देकर गैस एजेंसी से गैस रिफिल प्राप्त करनी होगी उसके बाद 4-5 दिन में उनके बैंक खाते में संबंधित कंपनी द्वारा गैस रिफिल की धनराशि वापस कर दी जायेगी। अंत मे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डा. बसंत अग्रवाल ने उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।