जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के अलीगढ़ रोड स्थित गांव हुसैनपुर के पास रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक रोडवेज बस ने सामने से टेंपो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

मृतकों की पहचान छोटी व मोटी निवासी पला, अलीगढ़ के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ बल्लभगढ़, हरियाणा में रहती थीं। वह शादी समारोह में शामिल होने सिकंदराराऊ आ रही थीं। बल्लभगढ़ से अलीगढ़ बस स्टैंड तक बस से आए, वहां से परिवार के साथ दो टेंपो में सवार होकर सिकंदराराऊ आ रहे थे।