संवाद सूत्र, सादाबाद (हाथरस)। सेंट फ्रांसिस स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ने वाली छात्रा की मारुति वैन से गिरकर घायल होने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। कई दिनों तक जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद छात्रा ने गुरुवार की रात अस्पताल में अंतिम सांस ली।

गांव मढ़नई निवासी कृष्णगोपाल दीक्षित की बेटी साक्षी दीक्षित विगत सात नवंबर को स्कूल में अवकाश होने के बाद प्रतिदिन की तरह वैन से घर लौट रही थी। बताया गया है कि घर पहुंचने से पहले अचानक वैन की खिड़की खुल गई, जिससे छात्रा असंतुलित होकर चलती गाड़ी से नीचे गिर गई। सड़क पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई।

हादसे के बाद स्वजन उसे उपचार के लिए हाथरस और आगरा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा था। डाक्टर लगातार उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चोट गहरी होने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो सका। कई दिनों तक संघर्ष के बाद गुरुवार की रात छात्रा ने दम तोड़ दिया। बेटी की मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।