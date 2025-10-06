दो ट्रकों की भीषण टक्कर में दोनों चालकों की मौत, आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा

हाथरस के सासनी में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह भीषण सड़क हादसा पराग डेयरी के पास हुआ। मृतकों में से एक की पहचान यासीन के रूप में हुई है जो सादाबाद के निवासी थे। पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रकों को हटाकर यातायात सामान्य किया और मृतकों के परिजनों को सूचित किया।

