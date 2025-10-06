दो ट्रकों की भीषण टक्कर में दोनों चालकों की मौत, आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा
हाथरस के सासनी में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह भीषण सड़क हादसा पराग डेयरी के पास हुआ। मृतकों में से एक की पहचान यासीन के रूप में हुई है जो सादाबाद के निवासी थे। पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रकों को हटाकर यातायात सामान्य किया और मृतकों के परिजनों को सूचित किया।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सासनी के आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पराग डेयरी के पास दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा सोमवार की सुबह हुआ।
ट्रक चालकों की पहचान
एक ट्रक चालक की पहचान यासीन निवासी सादाबाद के रूप में हुई है, जो अलीगढ़ से माल लेकर बैंगलोर जा रहे थे। दूसरे ट्रक ड्राइवर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के स्वजन को सूचना दे दी है।
