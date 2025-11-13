Hathras Accident: ट्रक की टक्कर से पलटी रोडवेज बस, मची चीखपुकार; ड्राइवर की मौत
हाथरस में एनएच 34 पर एक ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। इस हादसे में बस चालक जयवीर की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि परिचालक हिमांशु घायल हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा कराकर यातायात सुचारू कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। ट्रक चालक मौके से फरार है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ के एनएच-34 दिल्ली-कानपुर हाईवे पर स्थित गांव उमरावपुर पर ट्रक ने रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस पलट गई और बस चालक जयवीर निवासी मिलावली एटा की मौके पर मृत्यु हो गई। परिचालक हिमांशु निवासी मुगलगढ़ी एटा घायल हो गए और बस में मौजूद दो सवारियों को भी मामूली चोटें आईं।
चालक मौके से भाग गया
ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बस को सीधा कराया और यातायात सुचारू रूप से चालू कराया। परिचालक हिमांशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, चालक और क्लीनर घायल
सिकंदराराऊ के हुसैनपुर गांव के पास बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जब अलीगढ़ की ओर से आ रहा एलपीजी सिलेंडर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। ट्रक पलटने से सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। ट्रक चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के चलते हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और बिखरे सिलेंडरों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया।
हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ये सिलेंडर एलपीजी गैस से भरे हुए थे, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सौभाग्यवश कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ट्रक में एचपी गैस के सिलेंडर लदे थे।
