दीवाली पर हादसा: हाथरस हाईवे पर ट्रक ने ईको कार को मारी टक्कर, आगरा के एक ही परिवार के 6 लोग घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में इको कार सवार एक ही परिवार के छह लोग घायल हो गए। इनमें दो महिलाओं और दो पुरुषों की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों को आगरा रेफर कर दिया है। हादसा चंदपा थाना क्षेत्र में नगला भुस गांव के पास हुआ।इको कार में सात महिला-पुरुष और तीन बच्चे सवार थे। सभी लोग बुलंदशहर जिले में एक रिश्तेदार के घर गमी में शामिल होकर आगरा लौट रहे थे।

बताया गया कि हाईवे पर ट्रक ने ओवरटेक करते समय इको कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इको कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही चंदपा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया।