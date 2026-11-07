बुलंदशहर को एक और सौगात, शिकारपुर-खुर्जा रोड पर 30 करोड़ की लागत से बनेगा डबललेन पुल

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। लोक निर्माण विभाग के साथ ही सेतु निगम भी जरूरत के हिसाब पुल निर्माण करा रहा है। टब् सेतु निगम ऊपरी गंगा नहर और समानांतर गंगा नहर पर शिकारपुर-खुर्जा रोड पर 30 करोड़ रुपये से डबललेन पुल का निर्माण कराएगा। शासन से धनराशि जारी होते ही डबललेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डबललेन पुल निर्माण से शिकारपुर-खुर्जा रोड पर यातायात को भी नई रफ्तार मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग ने पिछले दिनों शिकारपुर- खुर्जा रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया था। अब यह रोड सिंगल से डबललेन हो गया है। सेंडा फरीदपुर में अपर गंगा और समानांतर गंगा नहर पर वर्तमन में बना पुल सिंगललेन है। रफ्तार पकड़ते वाहनों को पुल पर ब्रेक लगाने पड़ते हैं।

सेतु निगम ने डबललेन पुल निर्माण को भेजा था एस्टीमेट सेतु निगम ने डबललेन रोड के कारण सिंगललेन पुल के बराबर में डबललेन पुल निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया था। एस्टीमेट के हिसाब से डबललेन पुल निर्माण पर 30 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। ऊपरी गंगा नहर और समानांतर गंगा नहर पर लगभग 60 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल होगा। एस्टीमेट को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है।