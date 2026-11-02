बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे का होगा चौड़ीकरण, दीपावली के बाद शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। प्रांतीय खंड अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू कराएगा। स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यातायात को रफ्तार मिलेगी।



जिले में बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाइवे-65 की लंबाई 37 किलोमीटर है। प्रांतीय खंड ने पिछले दिनों स्टेट हाइवे के शेष 13 किलोमीटर के टुकड़े के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 57 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था।

शासन ने 13 किलोमीटर के टुकड़े के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 57 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। चिंगरावठी से हापुड़ जनपद के बार्डर सदरपुर तक के इस टुकड़े को सात मीटर से 10 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा है।

प्रांतीय खंड टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दीपावली के बाद चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा देगा। हाइवे पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण कस्बों में जाम की स्थिति रहती है। चौड़ीकरण के बाद हाइवे पर यातायात को नई रफ्तार मिलेगी। प्रांतीय खंड विभाग स्याना अड्डा से इमलिया तक पांच किलोमीटर के टुकड़े को पहले ही 10 मीटर चौड़ीकरण एव सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।