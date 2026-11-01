अमरोहा-बुलंदशहर को जोड़ेगा पैंटून पुल, 30 किमी अतिरिक्त सफर से मिलेगी राहत... कार्तिक मेले तक हो जाएगा चालू

संवाद सूत्र, जागरण. अहार (बुलंदशहर)। गंगा पार जाने के लिए 30 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर रहे लोगों और श्रद्धालुओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अवंतिका देवी गंगा घाट पर अमरोहा और बुलंदशहर जिलों को जोड़ने वाले पैंटून पुल का निर्माण शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए पुल तैयार करने में जुटा है। विभागीय अधिकारी के अनुसार पुल को कार्तिक पूर्णिमा तक चालू कर दिया जाएगा।

गंगा में बाढ़ की आशंका के चलते लोक निर्माण विभाग प्रत्येक वर्ष बरसात से पहले पैंटून पुल के पीपों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देता है। जलस्तर सामान्य होने के बाद अक्टूबर माह में दोबारा पुल तैयार कराकर आवागमन शुरू कराया जाता है। वर्ष में करीब नौ महीने तक संचालित रहने वाला यह पुल गंगा पार के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। इसके बंद रहने से लोगों को अवंतिका देवी दर्शन के लियी दूसरे रास्तों से करीब 30 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है।

आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर अवंतिका देवी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें अमरोहा जनपद सहित गंगा पार के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में पैंटून पुल की उपयोगिता और बढ़ गई है। पुल चालू होने से श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी और दोनों जिलों के बीच आवागमन भी सुगम होगा।