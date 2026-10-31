शासन ने बदले 11 पीसीएस अधिकारी: हाथरस एसडीएम राजबहादुर सिंह का बुलंदशहर तबादला

जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन स्तर से 11 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें हाथरस सदर के एसडीएम राजबहादुर सिंह का नाम भी शामिल है। उनको बुलंदशहर का अपर जिलाधिकारी न्यायिक बनाकर भेजा गया है। राजबहादुर का प्रमोशन कई महीने पहले हो गया था। मगर उनको नई जगह तैनाती का इंतजार था। अब ये इंतजार भी खत्म हो गया। इसके अलावा 10 दूसरे जनपदों के अधिकारी हैं।

सादाबाद तहसील में 12 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले सादाबाद तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बड़े स्तर पर लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आदेश के मुताबिक लेखपाल शिवम पांडे को मानिकपुर से सलेमपुर तथा यासीन खान को सलेमपुर से मानिकपुर स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार मोहसिन खान को उधैना से ताजपुर और डालचंद्र को नगला दली से मिढ़ावली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बृजेश कौशिक को शेरपुर से मढ़नई स्थानांतरित किया लेखपाल बृजेश कुमार को मढ़नई से बिसावर तथा बृजेश कौशिक को शेरपुर से मढ़नई स्थानांतरित किया गया है। चारु अग्रवाल को गुतहरा से उधैना और कुमारी सानिया को नगला कली से सीस्ता भेजा गया है। वहीं लेखपाल सचिन गुप्ता का कार्यक्षेत्र सादाबाद से बदलकर समदपुर कर दिया गया है। दिलीप अग्रवाल को ताजपुर से जैतई, देवव्रत गौतम को मिढ़ावली से नगला कली तथा जितेंद्र सिंह को सरौंठ से कंजौली स्थानांतरित किया गया है।