शासन ने बदले 11 पीसीएस अधिकारी: हाथरस एसडीएम राजबहादुर सिंह का बुलंदशहर तबादला
हाथरस सदर के एसडीएम राजबहादुर सिंह का बुलंदशहर अपर जिलाधिकारी न्यायिक के पद पर स्थानांतरण हो गया है। शासन स्तर ...और पढ़ें
HighLights
हाथरस एसडीएम राजबहादुर सिंह का स्थानांतरण हुआ
बुलंदशहर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक बनाए गए
शासन ने कुल 11 अधिकारियों का तबादला किया
जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन स्तर से 11 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें हाथरस सदर के एसडीएम राजबहादुर सिंह का नाम भी शामिल है। उनको बुलंदशहर का अपर जिलाधिकारी न्यायिक बनाकर भेजा गया है। राजबहादुर का प्रमोशन कई महीने पहले हो गया था। मगर उनको नई जगह तैनाती का इंतजार था। अब ये इंतजार भी खत्म हो गया। इसके अलावा 10 दूसरे जनपदों के अधिकारी हैं।
सादाबाद तहसील में 12 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले
सादाबाद तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बड़े स्तर पर लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आदेश के मुताबिक लेखपाल शिवम पांडे को मानिकपुर से सलेमपुर तथा यासीन खान को सलेमपुर से मानिकपुर स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार मोहसिन खान को उधैना से ताजपुर और डालचंद्र को नगला दली से मिढ़ावली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बृजेश कौशिक को शेरपुर से मढ़नई स्थानांतरित किया
लेखपाल बृजेश कुमार को मढ़नई से बिसावर तथा बृजेश कौशिक को शेरपुर से मढ़नई स्थानांतरित किया गया है। चारु अग्रवाल को गुतहरा से उधैना और कुमारी सानिया को नगला कली से सीस्ता भेजा गया है। वहीं लेखपाल सचिन गुप्ता का कार्यक्षेत्र सादाबाद से बदलकर समदपुर कर दिया गया है। दिलीप अग्रवाल को ताजपुर से जैतई, देवव्रत गौतम को मिढ़ावली से नगला कली तथा जितेंद्र सिंह को सरौंठ से कंजौली स्थानांतरित किया गया है।
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राजस्व संबंधी कार्यों पर पड़ेगा बदलाव का असर
तहसील प्रशासन द्वारा किए गए इस फेरबदल के बाद संबंधित राजस्व क्षेत्रों में नए लेखपाल जिम्मेदारी संभालेंगे। लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव का सीधा संबंध भूमि संबंधी अभिलेखों, पैमाइश, वरासत, आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों की जांच सहित अन्य राजस्व कार्यों से है। ऐसे में संबंधित गांवों के ग्रामीणों को अब अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए नए तैनात लेखपालों से संपर्क करना होगा।
तहसीलदार हेमंत चौधरी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इस फेरबदल में सादाबाद, मानिकपुर, सलेमपुर, उधैना, ताजपुर, मिढ़ावली, मढ़नई, बिसावर, समदपुर और कंजौली सहित विभिन्न राजस्व क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
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