हाथरस में मंदिर में प्रसाद के लड्डू खाने से महिला की मौत, 18 लोगों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, हाथरस। दीपावली पर मंदिर में प्रसाद के रूप में रखे लड्डू लोगों के लिए घातक बन गए। इनके खाने से मंदिर की सेवादार महिला सहित 19 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अगले दिन उसी मंदिर में फिर लड्डू रखे मिले। शक होने पर कुत्ते को खिलाया गया तो लोगों के होश उड़ गए। कुत्ता मर गया था। तब मरीजों को डाक्टरों के यहां ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मगर, पुलिस -प्रशासन को जानकारी शनिवार की सुबह तब दी गई, जब एक महिला ने उपचार के लिए आगरा ले जाते समय दम तोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित 18 लोगों को उनके स्वजन आगरा ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा सुरक्षित रखा गया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इसे फूड प्वाइजनिंग मान रहे हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं किसी शातिर व्यक्ति ने प्रसाद में विषाक्त तो नहीं मिला दिया था।

अगसौली-कचौरा रोड से करीब तीन किलोमीटर भीतर गांव माधुरी स्थित है। यहां गांव के बीचों-बीच चामड़ पथवारी माता का मंदिर बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात को कोई व्यक्ति मंदिर में दो मिठाई के डिब्बे रख गया। इसमें मलाई के लड्डू थे। मंदिर की देखभाल और सेवादारी गांव की मुन्नी देवी करती थीं। वह सफाई करने पहुंची तो उन्होंने मिठाई को उठाकर रख दिया। सुबह आरती के बाद यह लड्डू प्रसाद में भक्तगणों को बांट दिए गए।

लड्डू खाने के कुछ देर बाद ग्रामीणों को उल्टी, दस्त की शिकायत होने लगी। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ग्रामीणों ने घरेलू उपचार किया तो कुछ ने गांव के चिकित्सकों से दवा ले ली। 22 अक्टूबर रात्रि में फिर से दो डिब्बे लड्डू के मंदिर में किसी ने रख दिए। 23 अक्टूबर की सुबह मंदिर पहुंचे ग्रामीणों को शंका हुई।

ग्रामीणों ने पहले कुछ लड्डू एक कुत्ते को खिलाए। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। पहले प्रसाद खाने से बीमार हुए लोगों की तबीयत इसके बाद और बिगड़ने लगी। सभी लोग कचौरा और सिकंदरराऊ से दवा लेकर आए। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी से डाक्टरों की टीम गांव पहुंची और दवा वितरित की। शुक्रवार की देर रात वृद्धा मुन्नी देवी की तबीयत बिगड़ गई।

स्वजन उन्हें आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो बाकी लोग घबरा गए। सभी का उपचार आगरा में चल रहा है। इस घटना के पीछे किसी शातिर व्यक्ति की करतूत नजर आ रही है। मृतका के पति सुनील कुमार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है।