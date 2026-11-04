हाथरस: ट्रैक्टर चालक ने जल्दबाजी में तोड़ा रेलवे फाटक, दो ट्रेनें 10 मिनट लेट; जाम से कराहे लोग

जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन के निकट बागला मार्ग पर बुधवार को सुबह ट्रैक्टर चालक ने जल्दबाजी में रेलवे फाटक तोड़ दिया। घटना के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार कासगंज से मथुरा जाने वाली ट्रेन के आने का समय होने पर गेटमैन रेलवे फाटक बंद कर रहा था।

इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक जल्द निकलने के चक्कर में बंद हो रहे फाटक से ट्रैक्टर निकालने लगा और टक्कर लगने से फाटक टूट गया। रेलवे का टूटा फाटक। दस मिनट देरी से निकली ट्रेन रेलवे फाटक टूटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़कर कब्जे में ले लिया। फाटक टूटने के कारण दो ट्रेनें करीब 10 मिनट की देरी से गुजरीं। वहीं, रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।