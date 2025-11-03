हाथरस की 3 फर्जी फर्म: एक मोबाइल नंबर पर 60 फर्म के फेक रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, हाथरस। लखनऊ के बाद हाथरस में पकड़ी कई तीन फर्जी फर्मों के नेटवर्क को जीएसटी की टीमें खंगालने में लग गई हैं। हालांकि तीनों ही फर्जी फर्म का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।



दरअसल, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फर्जी पंजीकरण के मामले का भंडाफोड़ किया गया था। पड़ताल में हाथरस से भी जुड़े पाए गए। जांच में पता चला है कि हाथरस में भी तीन फर्मों का पंजीकरण उसी मोबाइल नंबर (7678311461) से कराया गया था, जिसका इस्तेमाल लखनऊ व अन्य जिलों में फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराने में किया गया।

जांच में पाया कि इन फर्मों के नाम पर लोहा, मैटल व स्क्रैप व्यापार के बिल जारी कर करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जी लाभ लेने की कोशिश की गई थी। इन फर्मों से वास्तव में न तो कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि हुई और न ही किसी प्रकार की भौतिक सामग्री की आवाजाही दर्ज की गई। हाथरस जो तीन फर्म हैं उनमें आरके एंटरप्राइजेज,पीके एंटरप्राइजेज इगलास रोड व जीके एंटरप्राइजेज इगलास रोड के नाम हाथरस में खोली गई थी।