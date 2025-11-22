पॉश कॉलोनी में लाखाें की चोरी से दहशत में लोग, हाथरस पुलिस की सुरक्षा पर उठे सवाल; रहते हैं कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी

जागरण संवाददाता, हाथरस। पॉश वसुंधरा एन्क्लेव कॉलोनी में बदमाशों ने दो मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे कॉलोनीवासियों में दहशत फैल गई है। लाइब्रेरियन आदित्य शर्मा के घर से लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी हो गए।

वसुंधरा एन्क्लेव में दो मकानों में चोरी, लाखों का सामान पार आदित्य और उनकी पत्नी साधना शर्मा घर से बाहर थे, तभी बदमाशों ने पीछे से मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर सामान खंगाला और अलमारी से जेवरात व नकदी चोरी कर ली। मंदिर में रखे नकद रुपये भी चोरी हो गए। बदमाश आदित्य शर्मा के घर से जुड़े उनके भाई आलोक शर्मा के घर में भी घुस गए और वहां से भी लाखों रुपये की चोरी की।