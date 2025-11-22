Language
    पॉश कॉलोनी में लाखाें की चोरी से दहशत में लोग, हाथरस पुलिस की सुरक्षा पर उठे सवाल; रहते हैं कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    हाथरस के वसुंधरा एन्क्लेव में दिनदहाड़े दो घरों में चोरी हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लाइब्रेरियन आदित्य शर्मा और उनके भाई आलोक शर्मा के घरों से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    घर का बिखरा पड़ा सामान।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। पॉश वसुंधरा एन्क्लेव कॉलोनी में बदमाशों ने दो मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे कॉलोनीवासियों में दहशत फैल गई है। लाइब्रेरियन आदित्य शर्मा के घर से लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी हो गए।

    वसुंधरा एन्क्लेव में दो मकानों में चोरी, लाखों का सामान पार

    आदित्य और उनकी पत्नी साधना शर्मा घर से बाहर थे, तभी बदमाशों ने पीछे से मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर सामान खंगाला और अलमारी से जेवरात व नकदी चोरी कर ली। मंदिर में रखे नकद रुपये भी चोरी हो गए। बदमाश आदित्य शर्मा के घर से जुड़े उनके भाई आलोक शर्मा के घर में भी घुस गए और वहां से भी लाखों रुपये की चोरी की।

    आलोक शिक्षक हैं और पत्नी दिल्ली में रहती हैं

    आलोक शर्मा एक विद्यालय में शिक्षक हैं और उनकी पत्नी दिल्ली में हैं। आदित्य शर्मा ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस कॉलोनी में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है।