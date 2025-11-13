Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के पोस्ट ऑफिस में लाखों का गबन: उप डाकपाल ने पार की खातेदारों की रकम, निलंबित

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    सासनी के चंदैया गांव के उप डाकघर में उप डाकपाल पर लाखों के गबन का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि उप डाकपाल ने उनके खाते में पैसे जमा नहीं किए। उच्चाधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और उप डाकपाल को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संसू, जागरण. सासनी। गांव चंदैया के उप डाकपाल पर खातेदारों की लाखों रुपये का गबन किया है। डाक घर के उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उप डाकपाल को निलंबित कर दिया गया है।
    गांव बांधनू में पोस्ट आफिस की उप शाखा गांव चंदैया में है। जहां उप डाकपाल कुलदीप पर खातेदारों की लाखों रुपये की जमा पूंजी के गबन का आरोप लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    गांव चंदैया के उप डाकघर का मामला, जांच शुरू

     

    ग्रामीणों का कहना है कि वे डाकखाने में अपने खाते में जमा करने के लिए रकम देते रहे, लेकिन उप डाकपाल ने उसे खाते में नहीं डाला। उसने सारी रकम हड़प ली है। ग्रामीणों ने डाक घर के उच्चाधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर उप डाकपाल कुलदीप को शाखा से हटाकर विभागीय जांच बैठा दी गई। हालांकि, मामला अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुलदीप के स्वजनों ने आश्वासन दिया है कि जो भी पैसे हैं, उपभोक्ताओं को लौटाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला अभी भी जांच के चरण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।


    उनकी आरडी पूरी हो गई थी, जिसके पैसे उनके सेविंग एकाउंट में आने थे। लेकिन जब उन्होंने डाक घर में जाकर अपने एकाउंट की जांच कराई, तो पता चला कि उनके पैसे एकाउंट से गायब हैं। छोटे लाल


    शोरगुल सुनकर वे भी डाकघर पर अपने पैसे चैक करने के लिए आई थीं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के चार खाते इस पोस्ट आफिस में खुले हैं, जिनमें से 36 हजार, 44 हजार और दो खातों से सात-सात हजार रुपये निकाल लिए गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं। नगमा बेगम



    बांधनू पोस्ट ऑफिस में गबन का मामला सामने आया है, जिसमें उप डाकपाल कुलदीप पर खातेदारों के पैसे गायब करने का आरोप लगाया गया है। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है और जांच के बाद पता चलेगा कि कितने पैसे का मामला है। जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगेंद्र कुमार शर्मा, पोस्ट मास्टर बांधनू