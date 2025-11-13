यूपी के पोस्ट ऑफिस में लाखों का गबन: उप डाकपाल ने पार की खातेदारों की रकम, निलंबित

संसू, जागरण. सासनी। गांव चंदैया के उप डाकपाल पर खातेदारों की लाखों रुपये का गबन किया है। डाक घर के उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उप डाकपाल को निलंबित कर दिया गया है। गांव बांधनू में पोस्ट आफिस की उप शाखा गांव चंदैया में है। जहां उप डाकपाल कुलदीप पर खातेदारों की लाखों रुपये की जमा पूंजी के गबन का आरोप लगाया गया है।

गांव चंदैया के उप डाकघर का मामला, जांच शुरू

ग्रामीणों का कहना है कि वे डाकखाने में अपने खाते में जमा करने के लिए रकम देते रहे, लेकिन उप डाकपाल ने उसे खाते में नहीं डाला। उसने सारी रकम हड़प ली है। ग्रामीणों ने डाक घर के उच्चाधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर उप डाकपाल कुलदीप को शाखा से हटाकर विभागीय जांच बैठा दी गई। हालांकि, मामला अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुलदीप के स्वजनों ने आश्वासन दिया है कि जो भी पैसे हैं, उपभोक्ताओं को लौटाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला अभी भी जांच के चरण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।





उनकी आरडी पूरी हो गई थी, जिसके पैसे उनके सेविंग एकाउंट में आने थे। लेकिन जब उन्होंने डाक घर में जाकर अपने एकाउंट की जांच कराई, तो पता चला कि उनके पैसे एकाउंट से गायब हैं। छोटे लाल