Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाथरस में बरात में हंगामा: युवक की पिटाई के बाद जमकर फेंके एक-दूसरे पर पत्थर; कई लोग घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    हाथरस के विष्णुपुरी चौराहे पर बारात में पथराव से कई लोग घायल हो गए। बरात में शामिल युवकों द्वारा मारपीट के बाद तनाव बढ़ा और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुरी चौराहे पर बरात चढ़ते समय पथराव की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बरात में शामिल कुछ युवकों ने मोहल्ले के ही एक युवक से मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और युवकों ने एक-दूसरे पर जमकर पथराव किया। 112 पीआरवी की चार टीमों और स्थानीय पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    सीसीटीवी में कैद घटनाा

     

    घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।