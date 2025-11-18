हाथरस में बरात में हंगामा: युवक की पिटाई के बाद जमकर फेंके एक-दूसरे पर पत्थर; कई लोग घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुरी चौराहे पर बरात चढ़ते समय पथराव की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बरात में शामिल कुछ युवकों ने मोहल्ले के ही एक युवक से मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और युवकों ने एक-दूसरे पर जमकर पथराव किया। 112 पीआरवी की चार टीमों और स्थानीय पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।