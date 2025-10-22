हाथरस में आतिशबाजी को लेकर दो पक्षाें में हिंसक झड़प, लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में दो घायल
हाथरस के सलेमपुर गांव में आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडे और पत्थर चले, जिसमें दो युवक घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है, और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद के सलेमपुर गांव में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान लाठी-डंडे चले और पथराव भी किया गया, जिसमें दो युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। वहीं, विष्णु नामक युवक को भी चोटें आई हैं।
आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार, यह विवाद आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल सलेमपुर गांव पहुंचा और गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया।
थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि गांव में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
