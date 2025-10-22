हाथरस में आतिशबाजी को लेकर दो पक्षाें में हिंसक झड़प, लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में दो घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद के सलेमपुर गांव में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान लाठी-डंडे चले और पथराव भी किया गया, जिसमें दो युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। वहीं, विष्णु नामक युवक को भी चोटें आई हैं।