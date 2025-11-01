चोरी से चला रहे थे आटा चक्की, हाथरस में विभाग की छापामार कार्रवाई में पकड़े बिजली चोर

जागरण संवाददाता, हाथरस। बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई। इसमें सिकंदराराऊ में बिजली चोरी से चक्की चलती हुई मिली। वहीं सादाबाद में मीटर बाइपास कर बिजली चोरी होते हुए पकड़ी। दोनों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। इस चेकिंग से उपभोक्ताओं में अफरातफरी मच गई है।

नानऊ में 11 किलोवाट की बिजली चोरी होती हुई मिली





बिजली को लेकर अब विभागीय अधिकारियों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रवर्तन दल व बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इसमें सिकंदराराऊ के गांव जिरौली में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी। यहां पर 21 किलोवाट की बिजली चोरी करते हुए उपभोक्ता द्वारा आटा चक्की चलाने व मसाला पीसने का कार्य किया जा रहा था। इसमें बिना किसी कनेक्शन व अवैध रूप से बिजली चोरी की जा रही थी। यह बिजली चोरी उपभोक्ता विजयभान के यहां मिली।



विजीलेंस की टीम ने की छापेमारी, दोनों के खिलाफ एफआ ई आर वहीं दूसरी ओर थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव नानऊ में छापेमारी के दौरान बदन सिंह के घर मीटर का बाइपास करके अलग केबल के माध्यम से बिजली चोरी होती हुई पकड़ी। यहां 40 मीटर लंबी एल्युमिनियम की केबल के द्वारा सीधा कनेक्शन जोड़ रखा था। मुखबिर की सूचना पर ही दोनों जगह बिजली चोरी पकड़ी गई।