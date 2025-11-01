चोरी से चला रहे थे आटा चक्की, हाथरस में विभाग की छापामार कार्रवाई में पकड़े बिजली चोर
हाथरस में बिजली विभाग ने सिकंदराराऊ और सादाबाद में छापेमारी कर बिजली चोरी पकड़ी। सिकंदराराऊ में आटा चक्की चलाने के लिए अवैध रूप से 21 किलोवाट बिजली का उपयोग हो रहा था, जबकि सादाबाद में मीटर बायपास करके चोरी की जा रही थी। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई। इसमें सिकंदराराऊ में बिजली चोरी से चक्की चलती हुई मिली। वहीं सादाबाद में मीटर बाइपास कर बिजली चोरी होते हुए पकड़ी। दोनों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। इस चेकिंग से उपभोक्ताओं में अफरातफरी मच गई है।
नानऊ में 11 किलोवाट की बिजली चोरी होती हुई मिली
बिजली को लेकर अब विभागीय अधिकारियों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रवर्तन दल व बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इसमें सिकंदराराऊ के गांव जिरौली में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी। यहां पर 21 किलोवाट की बिजली चोरी करते हुए उपभोक्ता द्वारा आटा चक्की चलाने व मसाला पीसने का कार्य किया जा रहा था। इसमें बिना किसी कनेक्शन व अवैध रूप से बिजली चोरी की जा रही थी। यह बिजली चोरी उपभोक्ता विजयभान के यहां मिली।
विजीलेंस की टीम ने की छापेमारी, दोनों के खिलाफ एफआईआर
वहीं दूसरी ओर थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव नानऊ में छापेमारी के दौरान बदन सिंह के घर मीटर का बाइपास करके अलग केबल के माध्यम से बिजली चोरी होती हुई पकड़ी। यहां 40 मीटर लंबी एल्युमिनियम की केबल के द्वारा सीधा कनेक्शन जोड़ रखा था। मुखबिर की सूचना पर ही दोनों जगह बिजली चोरी पकड़ी गई।
प्रभारी प्रवर्तन दल अवधेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए उपभोक्ताओं के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। इस अभियान में एसडीओ संदीप कुमार सिंह, जेई राहुल कुमार, प्रवर्तन दल के जेई सुमित कुमार, योगेश कुमार, आकाश यादव, महिला आरक्षी दीपिका यादव, अन्य पुलिस व बिजली विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
