दुल्हन के स्टेज पर पहुंचते ही बरातियों और घरातियों में चलने लगे लात-घूंसे; शादी में मच गई भगदड़

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। थाना हाथरस गेट के मोहल्ला विष्णुपुरी में सोमवार की रात बारात और घरातियों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान भगदड़ मच गई। किसी तरह से बारातियों ने अपनी जान बचाई। मारपीट दुल्हन के स्टेज पर पहुंचने के बाद कमेंट करने पर हुई।

मारपीट के दौरान शादी समाराेह में अफरा-तफरी का माहौल हो गए। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस को देख मारपीट करने वाले आरोपित वहां से फरार हाे गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मारपीट करने वाले आरोपितों की तलाश कर रही है।

मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद



मोहल्ला विष्णुपुरी में सोमार की रात बारात मथुरा से आई थी। देर रात्रि बारात चढ़ने और खाना खाने के बाद स्टेज पर जयमाला हो रही थी। तभी किसी युवक ने दुल्हन के स्टेज पर आने पर कमेंट कर दिया, जिससे बाराती और मौजूद मोहल्ले के एक युवक में मारपीट हो गई। इसके बाद बाराती और घराती आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान वहां भगदड़ मच गई। बाराती भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए।



पुलिस ने शिकायत पर किया अभियोग पंजीकृत

इस दौरान शादी समाराेह रोक दिया गया। सूचना इलाका पुलिस को देने के बाद पुलिस मौके पहुंची तो मारपीट करने वाले आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो कई युवक मारपीट के दौरान भागते हुए दिखाई दिए साथ ही कुछ युवक हाथों में हथियार लेकर साथ थे।



मथुरा से आई थी बारात, मोहल्ला विष्णुपुरी की घटना करीब तीन घंटे के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद शादी की सभी रस्में अदा की गई। वहीं, इलाका पुलिस भी मौजूद रही। फिलहाल पुलिस ने लड़की चाचा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मारपीट करने वालोें की तलाश कर रही है।