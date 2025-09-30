Language
    यात्रियों में मची खलबली... हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के कोच से धुआं निकला; हाथरस में 45 मिनट रुकी ट्रेन

    By Akash raj singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:03 PM (IST)

    हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच से धुआं निकलने पर हाथरस जंक्शन पर अफरा-तफरी मच गई। सासनी स्टेशन के पास धुंआ दिखने पर ट्रेन को तुरंत हाथरस में रोका गया। तकनीकी टीम ने ब्रेक बाइंडिंग की समस्या को ठीक किया जिसके बाद ट्रेन को 45 मिनट बाद हावड़ा के लिए रवाना किया गया। घटना के दौरान यात्रियों ने नाराजगी जताई जिन्हें अधिकारियों ने शांत किया।

    हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के कोच से निकला धुआं, 45 मिनट रुकी ट्रेन

    जागरण संवाददाता, हाथरस। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के कोच से सोमवार की शाम धुआं निकलता देख रेल प्रशासन में अफरा−तफरी मच गई। इसकी जानकारी सासनी स्टेशन से ट्रेन गुजरते समय हुई। ट्रेन काे हाथरस जंक्शन स्टेशन पर रोका गया। यहां पर तकनीकी कर्मियों ने ब्रेक फाइंडिंग को ठीक किया। उसके करीब 45 मिनट बाद ट्रेन को हाबड़ा की ओर रवना किया गया।

    हाथरस जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन रोककर ठीक की ब्रेक फाइडिंग की कमी

    उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली-कानपुर रेलखंड पर गाड़ी संख्या 12302 दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जा रही थी। हाथरस में सासनी स्टेशन पार करने के बाद ही ट्रेन के कोच से धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा थी कि कोच में आग लगी है, इसकी जानकारी सासनी रेलवे स्टेशन पर रेलकर्मियों ने डिप्टी स्टेशन मास्टर ने टूंडला व कानपुर कंट्रोल को दी गई। इसके बाद बिना समय गंवाए इस ट्रेन को हाथरस जंक्शन स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रोका गया। ट्रेन के रुकते ही वहां अफरा तफरी मच गई।

    स्टेशन पर ट्रेन रुकने के दौरान परेशान रहे यात्री, सुरक्षा में तैनात रही आरपीएफ

    तुरंत मौके पर तकनीकी कर्मी पहुंचे। चेक करने पर पाया कि उक्त ट्रेन की कोच संख्या बी-6 के नीचे पहिए में ब्रेक फाइंडिंग हुई थी। इसी के कारण धुआं निकल रहा था। गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरिज एंड वैगन ने फायर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पहिये से निकल रही चिंगारी को बुझाया गया। साथ ही ब्रेक बाइंडिंग को ठीक किया।

    इसके बाद ही ट्रेन को हावड़ा की ओर रवाना किया गया। स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के दौरान यात्रियों ने अधिकारियों से ट्रेन में धुआं निकलने व इतनी देर तक रुकने को लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों यात्रियों को समझाकर शांत किया।

    आरपीएफ के निरीक्षक डीपी सिंह ने बताया कि हाथरस जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर उसमें ब्रेक फाइडिंग की कमी को दूर करने के बाद ही उसे आगे भेजा गया।

    45 मिनट स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन, परेशान रहे यात्री

    ट्रेन के कोच से धुआं निकलने की खबर से यात्री भी घबरा गए। स्टेशन पर करीब 45 मिनट ट्रेन खड़ी हुई। वहीं स्टेशन कर्मियों ने बताया कि हाथरस जंक्शन स्टेशन ट्रेन शात 18.58 से लेकर 19.21 बजे तक खड़ी रही। ट्रेन रुकने के दौरान हाथरस जंक्शन आरपीएफ के प्रभारी डीपी सिंह मय स्टाफ, ट्रेन में स्काउट प्रभारी एएसआइ असगर अंसारी आरपीएफ टीम के साथ मौजूद रहे। गाड़ी के लोको पायलट गार्ड सहित सभी अधिकारियों समन्वय के बाद ही ट्रेन का आगे रवाना किया गया।