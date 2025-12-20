साहब! पतले कंबलों मे नहीं रुक रही सर्दी: जिला अस्पताल में ठंड से बेहाल मरीज, रात काटना मुश्किल

जागरण संवाददाता, हाथरस। सर्दियों के तेवर सख्त हो गए हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में आधे−अधूरे इंतजामों के बीच रोगियों को रखा जा रहा है। दैनिक जागरण की टीम ने शुक्रवार को चिकित्सालय का लाइव किया तो रोगियों ने समस्याओं को साझा किया। बिस्तर पर पड़े ठिदुरते हुए मरीज बोले साहब! इन पतले व पुराने कंबलों में सर्दी नहीं रुकती। इसमें दिन तो कट जाता है, रात काटना मुश्किल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इमरजेंसी में भी अपने कंबल व रजाई से सर्दी से बच रहे रोगी दिसंबर माह आधा बीत चुका है। कड़कड़ाती सर्दी से सभी परेशान हैं। ऐसे में सबसे अधिक बचाव रोगियों को किया जा रहा है। शुक्रवार को बागला जिला संयुक्त चिकित्सालय में पहुंची तो वहां पर काउंटरों के पास भीड़ लगी हुई थी। कई जगह रोगी सर्दी में सिकुड़ते हुए बैठे हुए थे। इमरजेंसी में रोगियों के लिए बेड तो उपलब्ध थे, वहीं कंबल कहीं नहीं दिख रहे थे।

कुछ रोगियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कंबल उन्हें चिकित्सालय से नहीं मिले हैं। घरों से कंबल व रजाई मंगाकर सर्दियों से बचा जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी रात के समय होती है। हालांकि वार्डों में एक-एक छोटे रूम हीटर लगे हैं। यह भी पूरी तरह से वार्ड को गर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बड़े व दो रूम हीटरों की यहां जरूरत बनी हुई है।



सर्दी बचाने में हो रही मुश्किल जागरण की टीम वार्डों में पहुंची तो यहां पर रोगी बेड पर पड़े हुए थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कुछ रोगियों ने कहां साहब! पतले कंबलों में ठंड नहीं रुकती है। यह पुराने व गंदे भी रहते हैं। इन्हें बदलने या नये कंबल देने की मांग करने पर फटकार दिया जाता है। मोटे कंबल मिलें तो सर्दियों से बचा जा सकता है। वहीं ताीमारदारों के लिए बैठने उठने के लिए अलाव तक की व्यवस्था नहीं है। वार्डों में उन्हें रुकने नहीं दिया जाता है। इससे उन्हें परेशानी होती है।