SIR In UP: 29 हजार मतदाता मृतक और 84000 दूसरे शहरों में हुए शिफ्ट, हाथरस में हुआ खुलासा
हाथरस में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के दौरान 29 हजार मतदाता मृतक पाए गए हैं, जबकि 84 हजार दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। 21 हजार मतदाता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाथरस। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को 100 प्रतिशत करने में हाथरस जनपद बस अब दो कदम दूर है। रविवार तक 94.64 प्रतिशत तक मतदाताओं के फार्मों की फीडिंग हो चुकी हैं। अभी पूरे चार दिन शेष हैं। बाकी दिनों में लक्ष्य को पूरा करने का दावा प्रशासन की ओर से किया गया है। बीएलओ ने मतदाताओं को तलाशना शुरू किया तो अब तक 29 हजार मतदाता मृतक होने की जानकारी मिली है जबकि 84 हजार दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। 21 हजार मतदाताओं का कोई ठौर-ठिकाना नहीं मिला और 15 हजार मतदाता डुप्टीकेट मिले हैं।
पूरे जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 84 हजार को बताया दूसरे शहरों में शिफ्ट होना
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर विगत चार नवंबर से शुरू किया गया था। जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र हाथरस, सिकंदराराऊ और सादाबाद में 1295 बूथों पर बीएलओ को लगाया गया। उनके सहयोग के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायक और रोजगार सेवकों को भी लगाया गया था।
रविवार को चला महाअभियान
पिछले रविवार को फार्म भरवाने को महा अभियान चलाया गया था। एसआईआर की आखिरी तारीख चार दिसंबर थी मगर ऐन मौके पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चार दिसंबर से बढ़ाकर तारीख को अब 11 नवंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ने के बाद अधिकारियों से लेकर बीएलओ तक ने राहत महसूस की क्योंकि एक महीने में 100 प्रतिशत काम का दबाव था मगर तारीख बढ़ने के बाद दबाव से मुक्त हो गए हैं। मगर अच्छी बात ये है कि अब 94.64 प्रतिशत तक मतदाताओं के फार्मों की फीडिंग हो चुकी हैं। 100 प्रतिशत पूरा करने को अभी चार दिन बाकी हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर हम 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे। अधिकारी और बीएलओ की मेहनत जरूर रंग लाएगी। पूरे समय टीम ने पूरे मनोयोग से काम किया है। यही कारण रहा कि हर दिन अच्छा काम करने वाले बीएलओ को बीएलओ ऑफ द डे घोषित किया गया। अतुल वत्स, डीएम।
