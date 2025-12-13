Hathras Accident: स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 दोस्तों को कुचला, एक की मौत

टीम, जागरण, हाथरस। सादाबाद रोड फार्म हाउस के पास में बाइक पर सवार तीन दोस्तों को एक बेकाबू स्कार्पियो कार ने रौंद दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। सादाबाद क्षेत्र के गांव बाबतपुर और बहादुरपुर के रहने वाले 40 वर्षीय सुरेश कुमार, विष्णु और राम प्रकाश भांजी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए मथुरा के थाना राया गए हुए थे।

भांजी के शादी समारोह से लौट रहे थे, मौत से मचा कोहराम



तीनों एक ही बाइक पर थे। मुरसान सादाबाद रोड पर लक्ष्मी फार्म हाउस के पास पीछे से आ रही बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने तीनों बाइक सवार दोस्तों को रौंद दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार के लिए मुरसान सीएससी भेजा गया। सुरेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनके सिर में चोट थी।

वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हेलमेट होता तो उनकी जान बच सकती थी। कार सवार तो फरार हो गया। वहां से गुजर रहा बाइक सवार दो घायलों को बाइक पर लेकर अस्पताल पहुंचा था। इसी रोड पर गांव रामगढ़ के रहने वाले नीरज बाइक लेकर मुरसान से लौट रहे थे। नगला धर्मा के पास बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।





अज्ञात वाहन ने मजदूर को मारी टक्कर, मृत्यु

सिकंदराराऊ। सिकंदराराऊ क्षेत्र के एटा रोड़ स्थित गांव टोली के पास एक अज्ञात वाहन ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल निवासी गोविंद, एटा रोड स्थित गांव टोली के पास पेट्रोल पंप पर कार्य करता था। गुरुवार की शाम शौच करने के लिए रोड पार कर रहा था।

एटा की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने गोविंद को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उधर सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव अमौसी निवासी अर्चना कस्बे के सीपीएस डिग्री कालेज में सुबह 11 बजे बीए द्वितीय वर्ष की होमसाइंस की परीक्षा देने जा रही थी। ईदगाह मोड़ जीटी रोड़ पर एक बाइक सवार ने छात्रा को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई।



