    नर कंकाल की पहेली सुलाझने की कोशिश: बेटे ने फिर दिए DNA सैंपल, बोला− 30 साल पहले हुआ था पिता का कत्ल

    By Krishna Gopal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    मुरसान के गिलोंदपुर गांव में नर कंकाल मिलने के मामले में डीएनए टेस्ट फिर से कराया जा रहा है। एक युवक ने अपने पिता की हत्या का आरोप परिवार पर लगाया है। पहले लिए गए डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए थे, जिसके बाद अब मृतक के भाई, बेटे और बेटी के नमूने लिए गए हैं। हड्डियों को भी प्रयोगशाला भेजा जा रहा है ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण टीम, हाथरस। कस्बा मुरसान क्षेत्र के एक गांव में मकान के अंदर खुदाई के दौरान मिली नर कंकाल के मामले में मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले पूर्व में भी मृतक के परिवार के अन्य लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। जिसको लेकर मृतक का बेटा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने फिर दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल प्रशासन की मदद से दिलवाए हैं।

    विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी जाएंगी हड्डियां

     

    गिलोंदपुर गांव में एक नर कंकाल की पहचान के लिए नए डीएनए नमूने लिए गए हैं। ये नमूने मृतक के भाई, बेटे और बेटी के हैं। मंगलवार को पोस्टमार्टम गृह पर मृतक की कुछ हड्डियां लाई गईं, जिन्हें अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यह कंकाल करीब एक साल पहले घर के आंगन की खुदाई में मिला था। इससे पहले, कंकाल की पहचान के लिए मृतक के बेटे पंजाबी सिंह का डीएनए सैंपल लिया गया था, लेकिन वह मैच नहीं हुआ था।

     

    30 साल पहले हत्या की बात कर रहा है बेटा

     

    गिलोंदपुर निवासी पंजाबी सिंह का दावा है कि करीब 30 साल पहले उनके पिता बुद्ध सिंह की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता के शव को उनके दो भाइयों ने एक ग्रामीण के साथ मिलकर जमीन में दफना दिया था। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पिछले साल 26 सितंबर को पंजाबी सिंह की शिकायत पर उनके बताए स्थान पर घर में खुदाई की गई थी, जहां से नर कंकाल बरामद हुआ था।

     

    पंजाबी सिंह का डीएनए नहीं हुआ था मैच

     

    पूर्व में डीएनए मैच नहीं हुआ था। पुलिस ने बरामद कंकाल का पोस्टमार्टम कराया था और पहचान के लिए पंजाबी सिंह का डीएनए सैंपल लिया था, लेकिन यह डीएनए मैच नहीं हुआ। इसके बाद पंजाबी सिंह ने अधिकारियों से गुहार लगाई थी। अब पंजाबी सिंह के ताऊ मिहीलाल, भाई बस्तीराम और बहन रेखा के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इन्हें बुद्ध सिंह के कंकाल से मिलान के लिए लैब भेजा जाएगा।

     

    इन हड्डियों को भेजेंगे लैब

     

    कंकाल की कुछ हड्डियां लाई गई पोस्टमार्टम गृह इसी क्रम में मंगलवार को मुरसान थाने में रखी मृतक की फीमर बोन, ह्यूमरस बोन, पसली तथा मोलर टीथ पोस्टमार्टम गृह लाई गईं। डीएनए सैंपल मैच कराने के लिए इन्हें फिर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाएगा।

    पंजाबी सिंह ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद यह दोबारा डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। पंजाबी पोनिया ने बताया कि डीएनए टेस्ट के सैंपल भेजते समय मृतक की हड्डियां नहीं भेजी गई थी जिसकी वजह से सैंपल मैच नहीं हो पाया है। वही दोबारा लिए गए डीएनए टेस्ट सैंपल के साथ में मृतक की हड्डियां भेजी जा रही हैं।