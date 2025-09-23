Language
    Hathras Accident: मंगलायतन यूनिवर्सिटी के LLB छात्र की हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:03 PM (IST)

    हाथरस में सड़क दुर्घटना में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्र मुकुल राज की मृत्यु हो गई। 21 वर्षीय मुकुल जो मथुरा के निवासी थे मंगलवार को यूनिवर्सिटी जाते समय एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    Hathras Accident: वाहन की टक्कर से एलएलबी के छात्र की मृत्यु

    जागरण संवाददाता, हाथरस। Hathras Accident: सड़क हादसे में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र मुकुल राज की मृत्यु हो गई। 21 वर्षीय मुकुल राज पुत्र विनोद कुमार मथुरा के रोशन विहार लक्ष्मी नगर थाना जमुना पार के निवासी थे।

    मंगलवार को जब मुकुल अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहा था। तभी मथुरा-बरेली नेशनल हाईवे पर बिचपुरी के पास एक अज्ञात वाहन ने मुकुल की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    तीन भाइयों में सबसे छोटा था मुकुल

    मुकुल अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य और पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।  