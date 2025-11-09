Language
    पुलिस ने 25 हजार के इनामी समेत 3 पर कसा शिकंजा, मुठभेड़ के दौरान दो के पैर में लगी गोली

    By Sachin Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस अब इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य साथियों के बारे में पता चल सके।

    संवाद सहयोगी, हाथरस। सिकंदराराऊ पुलिस और स्वाट टीम ने मथुरा-बरेली हाईवे पर शनिवार देर रात्रि चेकिंग के दौरान 25 हजार के इनामी समेत तीन बदमाशों को पकड़ा है। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों बदमाश भैंस चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे।

    सिकंदराराऊ पुलिस और स्वाट मथुरा-बरेली हाईवे पर चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान सूचना मिली कि भैंस चोरी के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश आसिफ निवासी शाहजहांपुर थाना किठौर मेरठ अपने कुछ साथियों के साथ कोई घटना कारित करने की फिराक में बरामई रोड की तरफ जा रहा है। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे।

    पैर में गोली लगने से हुए घायल

    जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बरामई जाने वाले रास्ते पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में आसिफ और सतीश निवासी अहमदपुरी थाना किला परीक्षतगढ़ मेरठ के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा कांबिंग के दौरान इमरान निवासी दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।

    तीनों बदमाशों से पुलिस ने तीन तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आसिफ एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो पूर्व में जेल जा चुका है। जिसके विरुद्ध मेरठ, सहारनपुर, हापुड व हाथरस में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर, हत्या का प्रयास आदि संगीन धाराओं में डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। घायल सतीश के विरुद्ध भी आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शिवकुमार शर्मा और स्वाट टीम प्रभारी धीरज गौतम शामिल हैं।

    एसओजी टीम और सिकंदराराऊ पुलिस की कार्रवाई में पशु चोरी के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश आसिफ और उसके साथी सतीश को गोली लगने से घायल कर दिया गया। इस दौरान इनके एक अन्य साथी इमरान को भी गिरफ्तार किया गया है। आसिफ अपने साथियों के साथ बरामई रोड की ओर जा रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। -अशोक कुमार, एएसपी