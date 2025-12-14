Language
    Train Cancelled: दिल्ली जाने वाली एचएडी ट्रेन रद: अलीगढ़ और नोएडा जाने वाले यात्री परेशान

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    हाथरस किला स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एचएडी ट्रेन रविवार को निरस्त रही, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। अलीगढ़, खुर्जा, नोएडा और दिल्ली जाने वाले यात् ...और पढ़ें

    हाथरस।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। हाथरस किला स्टेशन से दिल्ली तक जाने वाली एचएडी ट्रेन रविवार को निरस्त रही। स्टेशन पहुंचे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस ट्रेन से प्रतिदिन अलीगढ़, खुर्जा, नोएडा व दिल्ली की ओर सैकड़ों यात्री जाते हैं। इनमें हाथरस किला, हाथरस जंक्शन व सासनी स्टेशनों से यह ट्रेन यात्रियों को मिलती है।

    हाथरस किला स्टेशन से दिल्ली तक जाने वाली एचएडी ट्रेन निरस्त होने परेशान रहे सैकड़ों यात्री


    उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस किला रेलवे स्टेशन से मात्र एक ट्रेन का संचालन होता है। यह ट्रेन हाथरस व दिल्ली के बीच एचएडी नाम से चलती है। रविवार की सुबह जब यात्री स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने ट्रेन का काफी देर तक दंतजार किया। काउंटर पर उन्हें टिकट भी यह कहकर नहीं दी गई कि ट्रेन आने पर ही टिकट दी जाएगी। ट्रेन के इंतजार सुबह सात बजे तक किया गया। इसके अलावा हाथरस जंक्शन, सासनी स्टेशनों पर यात्रियों ने इस ट्रेन का इंतजार किया।

    शनिवार की रात को भी दिल्ली से हाथरस किला आने वाली एचएडी ट्रेन भी नहीं आई। दस ट्रेन से अलीगढ़, खुर्जा, दादरी, दनकौर व दिल्ली की ओर सैकड़ों यात्री यात्रा करते हैं। ट्रेन नहीं मिलने से यात्रियों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ीं।