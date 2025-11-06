Language
    Hathras News: विहिप जिलामंत्री से एक लाख रंगदारी मांगी, छह पर मुकदमा

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    हाथरस में विहिप के जिला मंत्री प्रवीण खंडेलवाल को जान से मारने की धमकी मिली है और उनसे एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। उन्होंने प्रशांत मिश्र और अन्य पर फेसबुक के माध्यम से प्रतिष्ठा धूमिल करने और धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला मंत्री प्रवीण खंडेलवाल को जान से मारने की धमकी मिली। उनसे एक लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया गया है।
    आगरा रोड स्थित सूर्य नगर कालोनी निवासी प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि 13 अक्टूबर को विश्व हिंदू महासंघ के सह मंडल प्रभारी प्रशांत मिश्र निवासी गली रामजीद्वारा ने फेसबुक पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने और अवैध धन वसूली के लिए एक पोस्ट डाली थी। इसके बाद लगातार उकसाने और धमकाने वाली पोस्टें डाली गईं, जिन पर प्रशांत मिश्र के मित्रों और साथियों द्वारा अभद्र टिप्पणियां भी की गईं।

    विश्व हिंदू महासंघ के सह मंडल प्रभारी प्रशांत मिश्र समेत अन्य पर अभियोग

     

     

    प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, हाल ही में जब वे अपने घर सूर्यनगर आगरा रोड जा रहे थे, तभी अंधेरे में दो अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उन्हें धमकी दी कि वे प्रशांत मिश्र, दुष्यंत पौरुष, मोनू वशिष्ठ, अक्षय और विशाल के गिरोह से जुड़े हैं। एक सप्ताह के भीतर प्रशांत मिश्र के घर या दुष्यंत पौरुष के मोबाइल नंबर पर एक लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो परिवार सहित घर में घुसकर जान से मार दिया जाएगा।

     

    पुलिस से की शिकायत

     

    प्रवीन खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि यह घटना प्रशांत मिश्र, दुष्यंत पौरुष, अक्षय पौरुष, विशाल पौरुष, मोनू वशिष्ठ और सोनू ठाकुर के इशारे पर अज्ञात दबंगों द्वारा अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग बदमाश और दबंग किस्म के हैं, और परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। मंगलवार इस मामले को लेकर काफी लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गए थे और वहां भी इस मामले की शिकायत की थी।

    सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।