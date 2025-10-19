हाथरस में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार पेड़ से टकराई, एक की मृत्यु और चार घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। साहिल, अन्नू, हिमांशु, राजा और आकाश पांच युवक अलीगढ़ से आगरा घूमने गए थे, जब वे आगरा रोड पर सादाबाद से पहले पहुंचे, तो उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई।