    मुस्लिम बुजुर्ग ने किशाेरी से किया रेप, भीड़ ने आपत्तिजनक हालत में देखकर लगाई पिटाई

    By udayveer singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    हाथरस के मुरसान में नाई समाज की एक नाबालिक किशोरी को मुस्लिम समाज का बुजुर्ग कई बार झांसा देकर अपने पास बुलाकर उसके साथ छेड़खानी तथा दुष्कर्म जैसी घटना घटित कर चुका है। मंगलवार को भी उसने उक्त नाबालिक किशोरी को बाजार स्थित अपने ऊपरी मंजिल के आवास पर बुलाया था। लोगों ने उसे देख लिया था।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, हाथरस। मंगलवार की शाम को मुस्लिम समाज के एक बुजुर्ग ने हिंदू समाज की एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद इलाके के लोगों ने पकड़ कर उसकी जमकर मरम्मत कर डाली। जानकारी पुलिस को होने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया गया।

    मुस्लिम करता था डीजे का काम, पुलिस के किया सुपुर्द

    जानकारी के मुताबिक नाई समाज की एक नाबालिक किशोरी को उक्त मुस्लिम समाज का बुजुर्ग कई बार झांसा देकर अपने पास बुलाकर उसके साथ छेड़खानी तथा दुष्कर्म जैसी घटना घटित कर चुका है मंगलवार को भी उसने उक्त नाबालिक किशोरी को बाजार स्थित अपने ऊपरी मंजिल के आवास पर बुलाया।

    दोनों को पकड़कर बाजार में ले आए लोग

    पास−पड़ोस के लोगों को शक होने पर वह मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और बाजार में घसीट कर ले आए और उसकी जमकर मरम्मत कर दी। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

    मुस्लिम बुजुर्ग दिसावर में डीजे का काम करता था। उसका कृत्य देखकर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और उसकी बाजार में ही जमकर मरम्मत करना प्रारंभ कर दिया। यह जानकारी चौकी पुलिस तक पहुंच गई। मौके पर आई चौकी पुलिस उसे अपने साथ ले गई।