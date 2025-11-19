Language
    मुरसान में आपसी कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल

    By Sachin Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    मुरसान में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, सादाबाद में मथुरा रोड पर एक वाहन ने दादी-नातिन को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, मुरसान। कस्बे के एक गांव में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुरसान पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल रेखा, रजनी और बाबू खान को उपचार के लिए मुरसान सीएचसी भेजा है।


    सादाबाद में सड़क दुर्घटना, दादी-नातिन घायल

    मथुरा रोड पर मंगलवार दोपहर एक वाहन ने सड़क पार कर रही दादी-नातिन को टक्कर मार दी। इस हादसे में दादी मुन्नी देवी और उनकी नातिन तनु गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    घायलों को सीएचसी सादाबाद पहुंचाया गया बै। वहां चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार दिया।