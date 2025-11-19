मुरसान में आपसी कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल

संवाद सूत्र जागरण, मुरसान। कस्बे के एक गांव में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुरसान पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल रेखा, रजनी और बाबू खान को उपचार के लिए मुरसान सीएचसी भेजा है।





