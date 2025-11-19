मुरसान में आपसी कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल
मुरसान में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, सादाबाद में मथुरा रोड पर एक वाहन ने दादी-नातिन को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संवाद सूत्र जागरण, मुरसान। कस्बे के एक गांव में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुरसान पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल रेखा, रजनी और बाबू खान को उपचार के लिए मुरसान सीएचसी भेजा है।
सादाबाद में सड़क दुर्घटना, दादी-नातिन घायल
मथुरा रोड पर मंगलवार दोपहर एक वाहन ने सड़क पार कर रही दादी-नातिन को टक्कर मार दी। इस हादसे में दादी मुन्नी देवी और उनकी नातिन तनु गंभीर रूप से घायल हो गईं।
घायलों को सीएचसी सादाबाद पहुंचाया गया बै। वहां चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।